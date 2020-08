Wordt u vrijwilliger bij museum Tweestromenland?

Streek-historisch museum Tweestromenland is opgericht in 1988 in het oude raadhuis van Maasbommel. Al spoedig werd die behuizing te klein en in 1994 verhuisden we naar het leegstaande klooster Sint Elisabeth in Beneden-Leeuwen. In 2010 volgde een grote verbouwing waarbij een glazen foyer aan het museum werd toegevoegd.

Het centrale thema van ons museum is Leven, wonen en werken in het land van Maas en Waal. Op drie verdiepingen is te zien hoe de mensen hier in het verleden hebben geleefd, gewoond en gewerkt. De dreiging van het water was nooit ver. In de voorbije eeuwen is het gebied regelmatig overstroomd met als de meest nabije herinnering de bijna-overstroming van 1995. Een gebeurtenis waar nog veel over gesproken wordt. Maar de rivieren zorgden door hun vervoersfunctie ook voor werkgelegenheid in deze regio. Parlevinkers, binnenvissers en scheepswerven zorgden voor economische bedrijvigheid.

Het museum draait volledig met vrijwilligers. In verband met corona hebben een aantal vrijwilligers aangegeven om geen diensten te draaien vanwege leeftijd of gezondheid. Een tijdelijke oplossing was de openingstijden beperken. Maar we willen weer graag onbeperkt open. Dat wil zeggen op de zondag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag. Elke middag zijn er 3 mensen nodig. We zoeken vooral suppoosten, medewerkers in de horeca en iemand voor het stoffen van onze collectie, de vitrines, de planken enz. Misschien leuk voor een groepje vriendinnen. Het is een gezellige club en je zult je er zo thuis voelen.

Lijkt het u leuk vrijwilliger te worden bij Tweestromenland? Neem dan hieronder contact op