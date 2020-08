De ambities zijn groot bij voetbalclub TEC: 'Niet langer lelijke eendje zijn'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik neem van de woorden van de sponsor in mijn mond, die zei: ik wil het lelijke eendje niet meer zijn. Dus wij willen eigenlijk zo snel mogelijk het linkerrijtje aanvallen en dan aardig vast daarin komen. Ik heb er geen problemen mee dat we die ambitie uitspreken. We hebben een mooie groep en we kunnen de organisatie helemaal veranderen. Er zijn drie jongens verlengd vanuit vorig jaar, voor de rest vooral nieuwe spelers."

Van de Haar zat vorig seizoen nog bij FC Lienden, dat op omvallen stond. "We hebben daar met een hele groep andere dingen gedaan. Ik kon niet echt de diepte in als trainer, omdat ik mij met randzaken bezig moest houden. Hier bemoei ik mij alleen met het eerste elftal. Er is hier nog veel werk te verrichten, maar de korte termijn is het belangrijkste. Als je drie keer verliest, kun je doen en laten wat je wil, maar het gaat om de punten."

Foto: Omroep Gelderland.

Een van de nieuwelingen is Timo Jochemsen, de zoon van voormalig Vitesse-en Feyenoord-speler Arco Jochemsen. Qua stijl lijkt hij op zijn vader. "Ja, dat hoor ik wel vaker. Helaas wel", lacht het 20-jarige talent. "Nee, niet helaas, maar ik lijk wel een beetje op hem. Zo'n carrière zou ik ook wel willen. Ik moet eerst maar eens wennen aan senioren-niveau, want ik kom uit de jeugd van De Graafschap. De tweede divisie is fysiek wennen. Niet langer spelen tegen leeftijdgenoten, maar echt tegen mannen."

Foto: Omroep Gelderland.

"Ik kan verdedigende middenvelder spelen en op 8, veel lopen en diepgaan. Ik vind dit een leuke club, leuke mensen. We gaan voor het linkerrijtje en als ik de groep zo zie, is dat ook haalbaar."