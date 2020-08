Bilal Bayazit: 'Mijn enige doel is eerste keeper worden van Vitesse'

Vorig seizoen zat Bayazit in de hiërarchie achter Remko Pasveer en Kostas Lamprou. Het talent, die op 16-jarige leeftijd leeftijd uit de jeugd van AZ naar Vitesse was gekomen, moest geduld prediken. Dit seizoen keerde Jeroen Houwen terug van een verhuurperiode, maar Bayazit verwacht dat hij is opgeschoven in de pikorde. "Daar hoef ik niet zo lang over na te denken, ik ben de nummer twee achter 'Passie'. Ik wil het de trainer zo moeilijk mogelijk maken."

Bekijk het interview met Bayazit. De tekst gaat daaronder verder.

De Amsterdammer, die in zijn laatste contractjaar zit, is uiteraard ambitieus. "Anders kan ik net zo goed iets anders binnen de club gaan doen. Ik heb een doel en dat is eerste keeper worden. Pasveer heeft het vorig seizoen fantastisch gedaan, hij is de nummer één en ik ben heel blij met hem. Maar dat betekent niet dat ik het daar bij moet laten."

Juiste weerstand

Voor Bayazit staat dit seizoen opnieuw in het teken van veel leren en wachten op zijn kansen. "Ik moet Remko zo optimaal mogelijk helpen en hem de juiste weerstand bieden op trainingen. Als hij iets nodig heeft, moet ik er zijn. Hij staat ook altijd voor mij klaar en geeft belangrijke tips. De afgelopen jaren heb ik al zoveel van hem geleerd. Ik zou hem niet eens meer een collega willen noemen."

Concentratiefoutje

Tegen Heerenveen moest de 21-jarige keeper één keer vissen. Vlak voor rust kwam Bayazit één op één te staan met Ejuke. Hij baalde enorm. "Je wil altijd de nul houden als keeper, maar dit hoort er ook bij. Het was alleen jammer en onnodig. Eén concentratiefoutje in een verder goede eerste helft van ons. We speelden met pressie en Heerenveen had het daar moeite mee."

Slutskiy

Pasveer was niet in Heerenveen en trainde vrijdag alleen in de ochtend op Papendal. De 36-jarige keeper heeft in zijn achterhoofd nog altijd de wens om een buitenlandse transfer te maken, al richt de Tukker zich nu volledig op Vitesse. Toen Leonid Slutskiy vorig seizoen bij Vitesse moest wijken, zocht de Russische trainer contact met Pasveer om hem te polsen voor een Russisch avontuur. Dat kwam er uiteindelijk, mede door de coronacrisis, niet van.

"Misschien belt Slutskiy hem wel weer, dat zou mooi voor mij zijn en aan de andere kant ook niet", lacht Bayazit. "Maar hij zou het verdienen. In de eredivisie zijn er nauwelijks keepers beter en hij is nog zo fit. Ik moet gewoon wachten op mijn kans en geduld hebben."