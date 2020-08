Groenewegen zegt sorry voor crash met Jakobsen

Bij de sprint tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen week Groenewegen van zijn lijn af en duwde min of meer Jakobsen in de hekken terwijl zij op volle snelheid lagen. De sprinter uit Heukelum raakte ernstig geblesseerd en lag in een kunstmatige coma, waar hij vrijdagmiddag uit ontwaakte.

Groenewegen vertelt bij de NOS dat hij inziet dat hij zelf fout was. "Laten we duidelijk zijn dat het nooit mijn intentie is om andere renners in gevaar te brengen", zegt hij met trillende stem. "Maar dit was duidelijk mijn fout. Ik week van mijn lijn af en dat mag niet."

'Ik gun Fabio dit niet, niemand niet'

De sprinter van Jumbo-Visma kan zich nog goed herinneren wat hij zag, nadat hij vallend over de finish kwam. "Het ging zo snel, de hekken vlogen over de weg heen waardoor ik viel. Je ziet een grote ravage en hoort dingen, dat zijn geen fijne dingen. Je zag meteen dat het niet heel best was", zegt Groenewegen.

"Je ziet gelijk zijn ploegmaten eromheen staan en dan zie je dat het niet best is. Ik kan alleen maar hopen op het beste. Maar ik heb dit zeker niet bewust gedaan. Dat het zo heftig is, dat gun ik Fabio niet en niemand niet."

Groenewegen zal zolang het onderzoek van de internationale wielerbond UCI duurt niet worden opgesteld door Jumbo-Visma.

