Hitterecords staan onder druk, het blijft tot donderdag tropisch

Het was vrijdag warm in Gelderland, héél warm. De zon scheen volop en wolken waren er nauwelijks te zien. Dagrecords zijn er echter niet gesneuveld, zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. De Gelderse records voor 7 augustus, zoals ze ooit gemeten zijn in de weerstations in Deelen en Hupsel, staan nog overeind.

De warmste 7 augustus ooit in onze provincie was die van 2003. Toen werd het in Deelen liefst 37,2 graden. Vandaag werd het niet zo warm in Deelen en bleef het kwik steken op zo'n 34 graden. Datzelfde gold voor het andere bekende weerstation in Gelderland, dat in Hupsel staat. Daar blijft het record staan op de snikhete 36,6 graden die in 2018 gemeten werd.

Records zaterdag verder onder druk

Kijken we naar morgen, dan komen de hitterecords wat verder onder druk te staan. De warmste 8 augustus aller tijden in Gelderland was die van 2003, toen het in Hupsel liefst 35,8 graden werd. De kans is aanwezig dat Hupsel daar morgen overheen gaat. En de warmste 8 augustus ooit in Deelen? 35,4 graden, alweer zeventien jaar geleden.

Zie ook: LIVEBLOG | Heet! Dag drie van de hittegolf is in volle gang

De weerrecords voor 9 augustus liggen wat lager. Meteoroloog Klaassen geeft Deelen en Hupsel een goede kans om dan het record te verbreken. Deelen moet over de 33,0 graden zien te geraken, terwijl Hupsel al een nieuw record vestigt wanneer het er zondag warmer wordt dan 32,3 graden. En dat zit er zeker in.

Vrijdagavond blijft het onverminderd warm in de provincie. "Als de zon ondergaat, zal het nog tussen de 25 en 28 graden zijn, al hangt het er wel een beetje van af waar je bent. De nachttemperatuur daalt naar een graad of 16 à 17. Dat valt nog mee. Morgen wordt het weer tropisch warm, en mét de mededeling dat we code oranje hebben vanaf 9.00 uur. Ik verwacht dat het op de meeste plaatsen zo rond de 35 graden zal worden in Gelderland."

Tot en met woensdag tropisch

Volgende week zet het warme weer onverdroten door. Klaassen voorziet dat het zeker tot en met woensdag tropisch blijft in Gelderland. "Het wordt ook benauwder, er komt meer vocht in de atmosfeer. De lucht blijft heet. Donderdag lijkt de dag dat het om gaat slaan. De timing is nog wel wat onzeker. Of het gebeurt in de nacht van woensdag op donderdag, maar het kan ook later op donderdag gebeuren. In dat geval is donderdag nog een tropische dag."

Maarten Daam sprak op Radio Gelderland met Raymond Klaassen van Weerplaza: