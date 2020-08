Eigen kweek Manhoef en Huisman horen vanaf nu bij het eerste van Vitesse

De Duitser was vooral in zijn nopjes met het optreden van Huisman die ook mocht beginnen tegen Heerenveen. "Hij doet het in iedere wedstrijd goed, hij maakt ook goals en daarom heeft hij nu ook dit mooie nieuws te horen gekregen. Vanmiddag speelde Daan weer goed. Over Manhoef ben ik ook tevreden. Daarom krijgen zij nu allebei een plaats in de eerste selectie. Dat heb ik ze net verteld", liet Letsch na het duel met Heerenveen (1-2) weten.

Vitesse 1

Letsch nam beide spelers apart na de wedstrijd en sprak met ze in de dug-out. Huisman: "Ja, ik kreeg te horen dat ik vanaf nu definitief bij het eerste blijf. Ik ben speler van Vitesse 1", straalde de multifunctione speler die zowel op het middenveld als de aanval uit de voeten kan. "De trainer zou het tot 6 augustus aankijken, maar nu werd het mij ineens verteld. Ja, toch best een beetje onverwacht. Ik ben hier natuurlijk heel blij mee."

Met vrienden

Huisman en Manhoef zijn allebei pas 18 jaar jong en speelden jarenlang in de jeugdopleiding van Vitesse. Tegen Heerenveen viel Huisman opnieuw op, zeker toen hij met een prachtige steekbal Buitink voor de goal zette die prompt scoorde. "Ik doe mijn ding", vertelde Huisman in Heerenveen. "Ik heb zelfvertrouwen en scoor. Eigenlijk denk ik niet zo veel na op het veld en zie ik het als voetballen samen met mijn vrienden. Dat werkt voor mij goed en dan speel ik lekkerder."