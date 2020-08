Miss Etam en Steps failliet, winkels blijven voorlopig open

Meer dan een week geleden vroeg FNG al uitstel van betaling aan. Het bedrijf heeft meerdere merken onder zich zoals Miss Etam, Expresso, Steps en Promiss.

De onderneming kampte al langer met financiële problemen, die werden verergerd door de coronamaatregelen. Nu is het bedrijf dus failliet, maar FNG hoopt op een doorstart.

Negentien winkels in Gelderland

Miss Etam heeft zo'n honderd winkels in ons land, waarvan er negentien in Gelderland staan. Steps is met elf vestigingen een stuk kleiner en is ook niet meer in onze provincie te vinden. Eerder dit jaar gingen de deuren van Promiss al dicht.

Het is niet voor het eerst dat het doek is gevallen voor Miss Etam. In 2015 werd de modeketen ook al failliet verklaard, maar toen volgde een doorstart met minder winkels.