Hilly doet emotionele oproep: 'Geef alsjeblieft de foto's van mijn overleden man terug'

De vrouw van 62 fietst de laatste tijd veel. En dan gaat ze ook even langs bij haar man op de begraafplaats. Als ze er zin in heeft haalt Hilly ook even een ijsje in Rheden bij Wim Liet aan de Veerweg. Zoals woensdagavond.

"Toen ze weer naar huis was gefietst, kwam ze erachter dat ze haar tas met daarin de telefoon was vergeten", vertelt dochter Anke.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Het is maar een telefoon, zou je normaal gesproken zeggen. Maar op het mobieltje van Hilly staan de laatste foto's en video's van haar man. Hij leed aan kanker en stierf een maand geleden op 63-jarige leeftijd.

Schrift met gedichtjes

"Op de telefoon staan een heleboel foto's van mijn overleden waarin het hele ziekteproces te zien is. En waar we mooie momenten samen hebben", zegt Hilly.

Ook zat er een dierbaar schriftje in de gestolen tas. "Er staan gedichtjes in die voor mij belangrijk zijn. Ook op de telefoon staan gedichtjes die mensen mij gestuurd hebben en waar ik veel troost in vind."

Politieman Paul van Megen probeert de dieven, een man en een vrouw met beiden een scooter zo wijzen camerabeelden uit, te vinden. "Ik heb begrepen dat de laatste beelden van de vader en echtgenoot heel kort voor zijn dood zijn gemaakt. Die betekenen zoveel voor deze mensen. Die mobiele telefoon moet gewoon terug."

Zo snel als ze kon ging Hilly woensdagavond terug naar de ijssalon. Helaas was de tas van de Velpse al weg. "Het is hartverscheurend wat mijn moeder is overkomen", zegt Hilly's dochter die niet van haar zijde wijkt. "Ik vind dit heel erg."

Hilly doet een oproep aan de dieven: "Breng alsjeblieft de telefoon en het schriftje ergens terug."

De politie heeft online een signalement van de dieven verspreid.