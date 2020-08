Betuwe Express ontslaat helft van het personeel

De reorganisatie hing al een tijdje in de lucht, maar wordt vrijdag door het bedrijf bevestigd. Bij Betuwe Express werkten zo'n 130 mensen. "We moeten halveren in ons personeel. We moeten zo'n 42 à 43 fte schrappen. Dat is geen leuke opgave geweest, want we kennen ons personeel bij naam en toenaam. Dit is een familiebedrijf en dit nieuws is bij iedereen bijzonder hard aangekomen", vertelt directeur Albert Winnemuller.

Naast het ontslag van personeelsleden zullen ongeveer 10 à 15 kantoormedewerkers en werkplaatslieden voor 50 procent hun arbeidsplaats moeten inleveren.

'Dit komt hard aan'

De hele dag is Winnemuller druk geweest met het informeren van zijn personeel. "Uiteraard kwam het bij hen hard aan. Mensen tonen wel begrip, want door corona is dit noodzakelijk kwaad. Je kunt blijven wachten tot het einde van het jaar en dan zien wat voor maatregelen je moet nemen, maar ik vind dat wij nu al lef hebben getoond. Iedereen begrijpt wel dat een bedrijf met 80 procent omzetverlies niet al zijn wensen door kan zetten", vertelt de directeur.

Voor de werknemers is een sociaal plan opgesteld. "In dat plan staat onder meer dat wij mensen op korte termijn weer terug in dienst kunnen nemen als de touringcar weer onderdeel wordt van deze maatschappij. Ik weet zeker dat wij dit goed hebben afgetikt, de vakbonden en de ondernemingsraad waren enthousiast over het plan wat we ze aanbieden."

Wat dat betreft komen er volgens Winnemuller ook geen Wehkamp-taferelen, waarbij werknemers uit Maurik in staking gingen voor een beter sociaal plan.

Zie ook: Ontslagronde dreigt bij Betuwe Express: 'Niemand durft te praten'

Grote verslagenheid, maar ook begrip

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag is er grote verslagenheid onder het personeel. “Mensen zijn verknocht aan hun werk. Maar uiteindelijk is er ook begrip, omdat ze inzien dat corona ervoor zorgt dat 80 procent van hun werk wegvalt.”

“En het is niet zomaar een dipje. Misschien dat we volgend jaar ook nog niet met z'n allen weer met de touringcar op pad gaan.”

Zie ook: Personeel Betuwe Express vreest voor baan, snel meer duidelijkheid