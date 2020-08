Hondje doodgereden in Arnhem, bestuurder nog spoorloos

Terug naar woensdagavond. Het is tussen 22.00 en 23.00 uur als Jan zijn vaste rondje loopt met Roel. Zelf zit Jan in een elektrische rolstoel. Die bedient hij met zijn linkerhand, want zijn rechterhand is apathisch en doet niets meer: de vingers staan krom. Bulldog Roel liep voor hem uit en voordat Jan er erg in had, gleed de riem uit zijn goede hand.

"Roel liep naar boven toe, richting de Geitenkamp", vertelt Jan. "Ik dacht dat ik 'm wel weer zou bijhalen, maar ik kon hem rond de Schelmseweg niet meer vinden. Daarom ben ik weer teruggereden, maar weer zag ik hem nergens. En toen zag ik twee auto's staan met de knipperlichten aan."

'Bedoelt u dit hondje?'

Jan reed naar de bestuurders van die auto's toe, in de hoop dat zij Roel wellicht hadden opgemerkt. "Heeft u een bruin hondje gezien?", vroeg hij één van hen hoopvol. "Bedoelt u dit hondje?", was het antwoord, terwijl de man naar het gras wees.

Jan vond Roel in het gras. Foto: Jan Weijer

In het gras lag de nog geen jaar oude Roel, die even daarvoor was aangereden. Jan weet niet hoe het gebeurd is en wie de dood van de hond op zijn geweten heeft. Dat steekt hem. "Ik hoop dat diegene zich toch nog wil melden bij de politie. Voor mij is het een groot gemis. Ik heb altijd een hond gehad, totdat ik vorig jaar mijn oude hond moest laten inslapen."

Niet compleet zonder parkiet en hond

Een week na de dood van die hond vond dierenliefhebber Jan, die thuis ook een parkiet heeft, in het asiel in Doetinchem troost bij een nieuwe pup: Roel. De hond maakte hem blij en gelukkig. In dit geval was het echter maar van korte duur. "Ik zeg altijd: Jan is niet compleet zonder parkiet en hond. Maar nu is Roel dood. Ik voel boosheid, verdriet en teleurstelling: alles bij elkaar. Dat Roel hier niet meer is, is een groot gemis."

Jan heeft aangifte gedaan. Wie meer weet over de aanrijding met de hond, kan contact leggen met de politie.