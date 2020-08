Vitesse blijft ook in vierde oefenduel ongeslagen

Vitesse heeft vrijdagmiddag in Friesland concurrent SC Heerenveen met 2-1 verslagen. Het oefenduel werd gespeeld voor ongeveer 800 toeschouwers. Vitesse verloor in de voorbereiding nog niet.

In het nagenoeg lege Abe Lenstra stadion was Vitesse in de eerste helft de betere ploeg. Trainer Thomas Letsch gaf doelman Remko Pasveer, net als tegen Volendam, rust en gunde Bilal Bayazit een kans onder de lat. Het elftal dat de Duitser in het hoofd heeft, wordt steeds duidelijker.

Twee spitsen

Zo begon Lois Openda opnieuw in de spits, geflankeerd door Thomas Buitink. Vitesse speelde dus opnieuw met twee spitsen en vier middenvelders. Achterin lijken Jacob Rasmussen en Danilho Doekhi het centrum te gaan vormen. Nieuweling Maximilian Wittek (links) en Eli Dasa zijn de backs, die ook tegen Heerenveen aan de aftrap stonden.

Middenveld krijgt vorm

De meeste kwaliteit zit bij Vitesse in het middenveld waar Sondre Tronstad vooralsnog een plek heeft als controleur voor de verdediging. Aanvoerder Matus Bero en vormgever Oussama Tannane zijn ook wel zeker van hun plaats. Bij Vitesse ontbraken in Heerenveen Richedly Bazoer, Max Clark en Roy Beerens vanwege lichte fysieke klachten.

Het nagenoeg lege Abe Lenstra stadion in Heerenveen (foto Omroep Gelderland)

Vitesse controleert

Vitesse opende sterk en doelgericht. In de vijfde minuut schoot Bero al van afstand raak. Tien minuten later maakte Buitink er na een uitstekende steekbal van Daan Huisman 0-2 van. Vitesse bleek conditioneel verder dan Heerenveen en had ook duidelijk controle over het duel. De ploeg van Letsch bleek al aardig op elkaar te zijn ingespeeld. Pas na de drinkpauze, en nog een schot van Tronstad gekeerd door Erwin Mulder, was de thuisploeg dichtbij een goal. Spits Espejord had echter pech dat Vitesse hulp kreeg van de binnenkant van de paal.

Rechterkant uitgespeeld

Huisman, Mitchell van Bergen namens Heerenveen en Openda kregen vervolgens kansen, maar de keepers Bayazit en Mulder stonden op de juiste plek. Vitesse wil dit seizoen aanvallen en de tegenstander snel afjagen. Door de warmte was dat vrijdag echter maar mondjesmaat aan de orde. Vlak voor rust werd Bayazit toch verrast toen de rechterkant van Vitesse ineens open lag. Dasa kon de snelle Ejuke niet bijhouden en Heerenveen kwam na een geplaatst schot van de Nigeriaan terug tot 1-2.

Charge op Buitink

Na ruim een uur wisselde Letsch vijf spelers tegelijkertijd. Buitink, die na een half uur werd vervangen door Darfalou, keerde terug. Ook Thomas Bruns kwam onder meer binnen de lijnen. Het spel werd er aan beide kanten niet veel beter op in het snikhete Abe Lenstra stadion. Beide ploegen bleven wisselen nadat Buitink geblesseerd naar de kant moest na een onbesuisde overtreding van Akujobi. Heerenveen werd nog even dreigend, maar veel gebeurde er niet meer. Zo bleef een degelijk Vitesse ook in zijn vierde oefenduel ongeslagen.