Hoezo gevaarlijk? Bij de Nijmeegse Aeroclub vinden ze zweefvliegen verslavend

Vliegers mogen niet meteen de lucht in. "Nee, zeker niet. We beginnen met een briefing, waarin we kijken hoe de omstandigheden zijn", legt secretaris Gert-Jan Vaessen uit. "Hoe staat de wind, wat zijn de weersomstandigheden? Eens per jaar is er een grondige inspectie van alle vliegtuigen door technici. Maar iedere dag dat een vliegtuig vliegt, doet de piloot een volledige inspectie en daarna in de cockpit nog een check om de meest basale zaken van het vliegtuig nog een keer te controleren."

Ondanks de ongelukken van vorige maand vindt Vaessen zweefvliegen niet gevaarlijk. "Nee, gebaseerd op de statistieken gebeuren er relatief weinig ongelukken. We hebben helaas een zwart weekend moeten ervaren met een aantal ongelukken achter elkaar. Maar over heel veel jaren is het een veilige sport en heeft ook zeker te maken met de veiligheidscultuur die we hier nastreven met z'n allen. En er zit ook een flinke opleiding in."

'De vrijheid is geweldig'

Zijn 16-jarige zoon Lucas (zie foto) vliegt ook al. "Ik mag zelf nog niet heel ver. 5 kilometer uit het veld, dus een cirkel van 5 kilometer om het vliegveld. Als ik met een instructeur ga, mag ik wat verder. Het is echt verslavend. Ik vind de vrijheid geweldig. Je hebt geen motor, geen geluid, een mooi zicht. Het is hartstikke mooi."