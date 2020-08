Hardlopen met pedaalemmerzak in de hand, Ramona houdt Bennekom schoon

Twee, drie keer per week gaat Ramona (35) gewapend met pedaalemmerzak en een grijper op pad voor haar hardlooprondje. "In het begin vond ik afval dat er al heel lang lag", legt de wijkverpleegkundige uit. "Ik stoorde me al veel langer aan het zwerfafval dat ik zag liggen tijdens het hardlopen. En toen ik op sociale media las dat er zo iets is afval oprapen tijdens het hardlopen ben ik dat ook gaan doen."

Plogging

Een 'hardlopende vuilnisman en -vrouw' doet aan plogging; een trend die steeds meer navolging krijgt en is overgewaaid uit Zweden. De Bennekomse voelde zich aanvankelijk wat ongemakkelijk, geeft ze toe, want wie gaat nu onder het sporten zwerfvuil oprapen. "Ik vond het in het begin lichamelijk best wel pittig, het tempo ligt veel lager. Maar ik krijg nu ook complimentjes en ik zie mijn omgeving opknappen."

Ze komt veel 'nieuw' afval tegen, want ze loopt geregeld een vaste route. "Vooral aan de Willem Dreeslaan tussen Ede en Wageningen ligt vaak van alles."

Ik reed laatst achter een auto, gooit een vrouw een peuk uit het raam Plogger Ramona van den Arend

Ze gaat anders denken, beseft ze. "Ik reed laatst achter een auto, gooit een vrouw een peuk uit het raam. Ik toeterde toen en wees met het vingertje, haha. Dat zou ik eerder niet zo snel gedaan hebben."

Waar laat ze al die afvalzakken? Ramona: "Hier in Bennekom mag ik gebruikmaken van een container van Bennekom Schoon. Die staat bij de Albert Heijn. Daar ga ik zo de grote zak van vandaag in doen." Die pedaalemmerzak is voor driekwart gevuld.

Ramona laat afval ophalen

In eerste instantie stopte ze haar vondsten in haar eigen kliko. "Dat was niet meer te doen. Toen kwam ik in contact met Hugo Hoofwijk van Wageningen Schoon. Die haalt de zakken op. Ik mag ze gewoon op een punt droppen en dan sleep ik al dat gewicht niet mee."

De opbrengst van een hardlooprondje, deze vrijdag. Foto: Facebook/Ramona van den Arend

Ramona van den Arend is een vreemde eend in de bijt, zegt de man van Wageningen Schoon, omdat Bennekom valt onder de gemeente Ede en die gemeente een ander afvalbeleid hanteert. Maar hij is erg blij met de 'afvalinzamelwoede' van de Bennekomse. "Zwerfafval is een tamelijk breed, maatschappelijk probleem", zegt Hoofwijk met gevoel voor understatement.

Afval bij de campus in Wageningen. Foto: Ramona van den Arend

Met kano's door de stadsgracht in Wageningen

Zijn club spant zich al geruime tijd in voor een schoon Wageningen. Jaarlijks zijn er opschoondagen, vertelt Hoofwijk. Vorig jaar werd bij meer dan veertig inzamelingsacties meer dan 1600 kilo troep opgeruimd.

Hoofwijk legt de laatste hand aan een vergunningaanvraag voor een actie met mensen in maximaal twintig kano's om de stadsgracht in Wageningen te ontdoen van zwerfvuil. 'Nu met corona moet ik daar een vergunning voor hebben en een coronaplan. Met informatie over wie bij wie in welke kano's mag en zo."

Deze kano-opschoondag is op zondag 6 september van 10.00 tot 13.00 uur en begint bij theater Junushoff. Ramona van den Arend is graag van de partij, zegt ze. "Voor de zesde heb ik nog een ochtenddienst te ruilen, dus ik weet nog niet zeker of ik erbij ben. Ik doe mijn best."