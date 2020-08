Tafeltennissen met een blinddoek op, het bestaat echt

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Tom van der Spek werd een paar jaar geleden in korte tijd ernstig visueel beperkt. Tijdens zijn revalidatie kwam hij in contact met de sport showdown. Een spel dat je speelt op een tafel met een hoge rand met twee goals. Met een verduisterde bril op moet je met een batje een ratelend balletje in de goal van de tegenstander tikken of schuiven.

''Er zijn heel veel sporten die ik met mijn visuele beperking niet meer kan doen'', vertelt de Tielenaar. ''Lichamelijk is het met name met je armen, je bovenlijf maar het is ook goed met je gehoor spelen. Door het spel concentreer je je ook eens op iets anders dan de dagelijkse dingen.''

Via bijeenkomsten van het plaatselijke Oogcafé, waar mensen met een visuele beperking elkaar ontmoeten, vormde zich een groepje om in Tiel showdown te gaan spelen. Aanvankelijk bij de Tielse Tafeltennisclub maar dit gaat niet zo goed samen, ondervonden zij.

''Tafeltennis is een actievere sport'', zegt Van der Spek. ''Mensen kunnen enthousiast een beetje gillen. Er zijn ook van die heerlijke piepschoentjes bij. Voor showdown moet het eigenlijk muis- en muisstil zijn. Nou kunnen we best een beetje geluid hebben, maar dit was net iets teveel.''

Nu is er een eigen vereniging opgericht die speelt in de gemeenschappelijke ruimte van een wooncomplex in de Tielse wijk Rauwenhof. Zes leden telt Showdown Tiel momenteel.

Goed ziende mensen gevraagd

''Je zult zeggen: zes leden, waar heb je het over'', zegt de nieuwbakken voorzitter. ''Over het algemeen zijn er bij de twintig verenigingen in Nederland niet schokkend grote verenigingen met honderden leden. Die zullen wij ook nooit krijgen.''

Tom van der Spek, voorzitter van Showdown Tiel. Foto: Omroep Gelderland

Maar de club wil wel wat uitbreiden om leuk onderling en landelijk competitie te kunnen spelen. Om lid te worden is het zeker niet noodzakelijk om slechte ogen te hebben. Van der Spek: ''Het is leuk om ook met niet visueel beperkte mensen te spelen. Sterker nog: we zouden er graag een paar goed ziende mensen bij krijgen die misschien ook de rol van scheidsrechter op zich kunnen nemen. Wij kunnen dat zelf niet. Dat is een beetje een lastig dingetje als je iets niet helemaal goed ziet.''

'Je ervaart zo een stukje van hun leven'

Toms aanstaande vrouw Jolanda Nijhoff is zo'n goed ziend iemand die zich bij de club heeft aangesloten. ''Ik zie het niet als een beperking om deze sport niet te kunnen doen'', zegt zij. ''Ik hou van het wedstrijdelement en je bent lekker samen bezig. Je ziet tijdens het spel net zoveel als een blinde en ervaart zo ook een stukje van hun leven.''

Jolanda Nijhoff van Showdown Tiel. Foto: Omroep Gelderland

Nijhoff begint binnenkort aan een opleiding tot scheidsrechter. ''Als je een officiële vereniging bent moet je ook zorgen dat je in competitieverband kunt spelen.'', vindt zij. ''Dus ik heb me gemeld bij Showdown Nederland. In augustus begin ik met fluiten. Er komt best veel bij kijken maar het is ook leuk om die mensen daarmee te helpen. Zodat ze wel wat verder kunnen komen in de sport.''