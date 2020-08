Snelle oplossing in zicht voor lekkende vaten in Doetinchem

“Het is dikke stroop waar we doorheen moeten zwemmen”, zegt Boumans. “Het lijkt er nu op dat we een technisch haalbare oplossing hebben, die ook tegen overzichtelijke kosten realiseerbaar is. We moeten nog een aantal juridische aspecten uitzoeken en er moet nog een check komen of de techniek elders zo beproefd is als wij denken. Dit zou betekenen dat we binnen afzienbare tijd kunnen beginnen met het oplossen van dit probleem.”

Tijdens een raadsvergadering in oktober 2019 gaf de burgemeester al aan om de vaten zo snel mogelijk veilig te stellen. Daarbij noemde Boumans een container waarin de vaten geplaatst kunnen worden, zodat er geen vloeistof doorheen kan, om het daarna te verbranden.

Nu noemt de burgemeester begin september als streeftermijn. “Dat hangt ook samen met de aansprakelijkheid en of de rekening betaald kan worden”, zegt Boumans. “Dat zijn de vragen die we de komende weken beantwoord willen hebben en gesprekken over hebben met betrokken partijen. We zitten er bovenop.”

PFOS stoffen met water scheiden

Door het water te scheiden met de giftige PFOS-stoffen zegt de gemeente de kosten te kunnen drukken. “Deze oplossing is naar onze verwachting goedkoper dan een miljoen”, zegt Boumans. “Het gaat nog steeds om heel veel geld en dat is ook de reden waarom we nu eerst kijken waar we de rekening naar toe kunnen brengen.”



Boumans denkt hierbij aan om de eigenaar van Rutgers Milieu BV aansprakelijk te stellen. “Maar we kijken ook naar anderen, omdat het een groot vraagstuk is. Het zijn kosten die anders bij de samenleving terecht komen en dat is eigenlijk het laatste wat we willen.”

Verhuurder trok meerdere malen aan bel

Reinoud Arts, eigenaar van het terrein, verhuurde het stuk grond aan Rutgers Milieu. Naar eigen zeggen heeft hij meerdere malen aan de bel getrokken bij Rutgers Milieu, de gemeente en de omgevingsdienst om het opruimen van de vaten te versnellen. “Ik heb zelf milieurapporten laten maken en het juridisch traject ingezet, maar vanuit de gemeente komt geen enkel initiatief”, zegt Arts.



Hij vindt dat er veel te laat wordt ingegrepen nu de bodem al compleet verontreinigd is. “De gemeente heeft zelf een bodemonderzoek laten doen tussen de bomen aan de achterkant van terrein. Daarbij hebben ze geconstateerd dat de toegestane waardes ruim zijn overschreden. We zijn inmiddels een jaar verder en er is nog steeds niets gebeurd”, aldus Arts.

'Geen indicatie dat we ons zorgen hoeven te maken'

De gemeente heeft de GGD gevraagd om nogmaals een advies uit te brengen over de schade voor de volksgezondheid. “Op dit moment is er geen indicatie dat we ons zorgen hoeven te maken”, zegt Boumans. “De betrokken deskundigen geven aan dat de lekkage niet dusdanig is dat we ons op dat punt zorgen hoeven te maken. De hoeveelheden zijn zo minimaal dat het niet de verwachting is dat het een gevaar oplevert.”



Ook een woordvoerder van het waterschap Rijn en IJssel geeft aan dat er geen gevaar bestaat voor de Oude IJssel die vlak langs het terrein loopt. “We hebben uit voorzorg een straatkolk op het terrein afgesloten.”

'Waarom is er niet meteen opgetreden'?

De fractie van GroenLinks Doetinchem, die onlangs vragen heeft gesteld over de kwestie, vindt dat de urgentie van het opruimen van de vaten omhoog moet. “In november 2011 is al de eerste overtreding geconstateerd door de provincie”, zegt fractievoorzitter Karen Kamps. “Waarom er is toen niet meteen opgetreden? Als er vanaf het begin handhavend was opgetreden had het financieel veel gescheeld, maar ook voor het milieu en de risico’s van de volksgezondheid.”



Zowel Kamps als Arts vinden dat de omgevingsdienst, die overtredingen en ook lekkende vaten heeft vastgesteld, in een veel eerder stadium had moeten optreden. Zo werd tijdens een bodemonderzoek van de Rouwmaatgroep in opdracht van de omgevingsdienst in september 2019 geconstateerd dat schuimend vloeistof het perceel afstroomt het bosperceel van de Wehlse Broeklanden in.



Resultaat van het onderzoek is dat er sprake is van sterk verhoogde PFAS-verbindingen in de grond en afvalwater die waarschijnlijk afkomstig zijn van de lekkende vaten. “Als je dit soort overtredingen constateert, moet je er iets aan doen. Je kijkt eerst naar de milieuschade en daarna pas naar een structurele oplossing en wie de rekening gaat betalen”, zegt Kamps.

Kritisch kijken naar rol van verschillende partijen

Ook Boumans wil kritisch kijken naar de rol van diverse partijen bij het controleren en handhaven van de verschillende milieuovertredingen. “Onze focus ligt nu op het veilig stellen van de spullen die nog op het terrein staan. De vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie welke rol daarin heeft gespeeld komt daarna ongetwijfeld aan de orde.”