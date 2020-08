Blauwalg in grindgat Weurt, uitbreiding verwacht door hitte

Sommige blauwalgen zijn giftig en zorgen in de zomer voor veel overlast. Ze kunnen het zwemplezier sterk verminderen en massale vissterfte en stank veroorzaken.

In het Wijchens Meer is eveneens blauwalg gevonden. Dit meldt de gemeente Wijchen vrijdag.

Foto: Gemeente Wijchen. Foto: RN7

Periode met hoge temperaturen

Blauwalg kan ontstaan in een periode met hoge temperaturen. De komende dagen wordt dan ook meer blauwalg verwacht in andere plassen in de regio. Het advies is om contact met dit water te vermijden. De gemeente adviseert hondenbezitters om hun honden niet op plaatsen te laten zwemmen waar blauwalg is vastgesteld. Ook wordt afgeraden hier te vissen. Er staan borden bij het grindgat om voor de blauwalg te waarschuwen.

De verwachting is dat de bacterie verdwijnt als het minder warm wordt. Het waterschap Rivierenland kan niets doen tegen blauwalg.

Melding blauwalg

Voor vragen of meldingen van mogelijke nieuwe locaties kan men 24 uur per dag terecht bij het waterschap, via telefoonnummer 0344 – 64 9090. Op waterschaprivierenland.nl staat een overzicht van locaties van blauwalg.