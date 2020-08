Met deze vijf tips word je een echte grillmaster

Verdeel je bbq in twee zones

Voor het aansteken van de bbq zijn tegenwoordig handige tools, zoals een firestarter. Daar gooi je je kolen in en eronder steek je een aanmaakblokje aan. Even later gloeien alle kolen en kun je ze omkeren in de bbq. Als je dat doet, bedek dan niet de hele bodem. Maak twee zones: een bodemhelft met gloeiende kolen en een helft zonder.

Heb je bijvoorbeeld dunne steaks, hamburgers of groenten, dan leg je die boven de gloeiende kolen op het rooster. Dit noemen we direct barbecueën, het echte grillen. Ga je dikkere stukken vlees, vis of groenten bereiden? Laat ze dan eerst langzaam garen op het gedeelte van het rooster waaronder geen kolen liggen. Dit noem je indirect barbecueën.

Door dikkere stukken langzaam en indirect te garen, voorkom je dat de buitenkant zwart wordt en de binnenkant nog rauw is. En dat is natuurlijk gevaarlijk en heel erg zonde!

Gebruik van de deksel en maak een oven

Heb je je gerecht direct of indirect op de bbq liggen? Sluit de deksel! Ja, het ziet er misschien niet zo leuk uit als een open grill, maar het is wel belangrijk. Zo houdt de bbq warmte vast en krijgen alle kanten van je product warmte. Op die manier garen je gerechten gelijkmatiger.

Als je de deksel sluit, ontstaat er een soort oven. Op deze manier kun je je bbq lang op temperatuur houden. Zo kan je bijvoorbeeld urenlang spareribs garen, brood bakken of zalm roken.

Door te spelen met de luchtschuiven aan de boven en onderkant van je bbq bepaal je hoeveel lucht erin komt en daarmee de temperatuur: meer lucht is meer warmte.

Let erop dat bij indirect barbecueën je bbq niet te heet wordt, dan gaart je gerecht aan de buitenkant alsnog te snel. Ga je direct grillen, dan wil je juist veel warmte en gloeiend hete kolen. Dus lucht erbij.

Barbecueën is veel meer dan alleen vlees, daarover zo meer:

Gevulde jalapeño's met roomkaas. Foto: BrandtBBQ

Meten is weten, haal een thermometer in huis

Hoe weet je nou wanneer je gerecht gaar is? Daar is maar één antwoord op: als je thermometer de gewenste temperatuur aangeeft. Een goede kernthermometer is onmisbaar voor een echte grillmaster.

Je hebt ze al voor een tientje bij het tuincentrum, maar je hebt ook duurdere die je via je smartphone kan volgen en je zelfs een piepje geven als je gerecht klaar is.

Ieder gerecht heeft een eigen temperatuur waarop het gaar en dus veilig te eten is. Het is belangrijk om de temperatuur te meten, omdat je niet wil dat je dure ribeye veel te ver gegaard is of dat je kippetje nog rauw is van binnen.

Prik af en toe je thermometer in de kern van je gerecht. Afgaan op tijd is gokken. Tijd zegt niet alles, want iedere bbq is anders. Richtlijnen voor vlees en vis

Rund: 48-56 graden (afhankelijk van hoe rood je het wil hebben)

Varken: 70 graden en hoger

Kip: 70-75 graden filet, 85 en hoger de poten

Vis: 52-60 graden Is je gerecht bijna op temperatuur? Grill het dan nog even kort af, direct boven de hete kolen. Zo krijg je mooie grillstrepen. Doe dit niet te lang. Er kan nu vet op je kolen vallen, dit gaat fikken en dan gaat het hard. Blijf erbij en haal je gerecht er op tijd af.

Gegrilde watermeloen, een zomerse aanrader.

Gegrilde watermeloen met geitenkaas. Foto: BrandtBBQ

Barbecueën is echt veel meer dan vlees!

'Eet jij nou niet heel veel vlees?' Een vraag die je veel hoort en altijd met een duidelijke 'nee' kan beantwoorden. Barbecueën is namelijk veel meer dan alleen maar stukken vlees! Er zijn ontzettend veel leuke en lekkere vegetarische gerechten te maken. En dan heb je het nog niet eens over broden, pizza's en toetjes van de bbq.

Door je bbq als een oven te gebruiken kun je bijna alles maken en dat is helemaal niet moeilijk. Wat denk je van gevulde jalapeno's met roomkaas, gegrilde watermeloen met geitenkaas of banaan met chocolade en een scheut rum?!

Appeltje eitje, op iedere barbecue! Weten hoe? Volg BrandtBBQ op instagram, daar vind je alle recepten.

Banaan met chocolade (en rum), een heerlijk toetje.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Schoonmaken? Doe het direct

Oh ja, het naarste klusje... vaak ook als iedereen weg is: het schoonmaken. De gouden tip: doe het meteen. Ben je klaar met eten, zet de luchtschuiven dicht en pak een staalborstel om je rooster meteen schoon te borstelen. De resten zitten dan nog niet vast en vallen in de overgebleven hete kolen. De overige warmte brandt je rooster schoon en voilà, klaar is kees!

Door het sluiten van de luchtschuiven doven de kolen. Vaak blijft een gedeelte van de kolen over voor je volgende barbecuesessie. Haal dan het as uit je barbecue, gooi er wat nieuwe kolen bij en gaan met die banaan! Zo ben je ook nog een zuinig met je brandstof en dus goedkoper uit.

Eet smakelijk!