Dit is het hitteblog van 6 augustus

Welkom in het liveblog over de hittegolf in Gelderland. Woensdag was het warm, donderdag is het warm en de komende dagen blijft dat nog wel even zo. Met dit liveblog blijft u op de hoogte van de temperatuur in de provincie, leest u tips en trucs om met de warmte om te gaan en blikken we vooruit op wat nog komen gaat.

donderdag 6 augustus

18:52 -

Hiermee sluiten we het liveblog over de hittegolf voor vandaag. Morgenochtend zijn we weer terug. Het wordt vrijdag opnieuw warm, met temperaturen rond de 30 graden. Tot dan!

18:51 -

Met deze hitte is het ook voor de dieren niet makkelijk. Veehouder Willem van der Schans uit de Bommelerwaard en varkenshouder Willy Vos uit Altforst lieten vorig jaar al zien wat zij doen om hun dieren het zo aangenaam mogelijk te maken.

 

18:44 - Wat ga jij vrijdag doen om de dag door te komen?

18:40 -

Ondernemers Bodhi Verhaaf uit Twello en Jamilla Bräkling uit Didam zagen een paar maanden geleden een gat in de markt: mobiele airco's. Tijdens de hittegolf in juni waren de airco's al niet aan te slepen en nu hopen ze weer dankbaar te profiteren van de blijvende warmte. Omroep Gelderland zocht de jonge 'directeuren' op.

 

18:37 -

Wil je de komende dagen graag van tevoren weten hoe druk het ergens is, en daarna pas bepalen of je naar die plek wilt gaan? Daar heeft Omroep Gelderland iets handigs voor: de monitor bezoekersdrukte.

Zo ga je altijd goed voorbereid en veilig op pad!

18:18 -

Woon je in de gemeente Zevenaar? Let dan goed op: deze week én volgende week worden de afvalcontainers eerder geleegd. Zet 'm dus vroeger op de dag (of de avond ervoor) aan de weg.

 Gemeente Zevenaar@Zevenaar Het blijft voorlopig nog behoorlijk warm☀️😓. Daarom halen de mannen en vrouwen van onze buitendienst niet alleen morgen, ‼️maar ook volgende week het afval een uurtje eerder op. Zet daarom je container voor 6u 's ochtends of de avond ervoor al aan de weg. Bedankt! 18:00 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van Gemeente Zevenaar bekijken

17:48 -

De gemeente Wageningen waarschuwt via social media dat zwemmen in de Rijn gevaarlijk is. Op borden langs de uiterwaarden staat echter dat zwemmen helemaal verboden is. Hoe zit dat? Verslaggever Rik Kapitein zocht het uit:

Mag je nou wel of niet zwemmen in de Wageningse uiterwaarden?

17:46 -

Het asfalt in Epe krijgt het flink te verduren deze dagen. Daarom stuurde de gemeente vandaag alvast strooiwagens op pad, die zout strooien. Het zout trekt vocht uit de buitenlucht aan en koelt zo het asfalt.

 Gemeente Epe@GemeenteEpe De asfaltwegen in onze gemeente hebben flink onder de warme te lijden. De temperatuur is op sommige weggedeelten zo hoog opgelopen dat het begint te smelten. Daarom zijn er vandaag strooiwagens met zout de weg op gegaan. Zie voor meer informatie https://t.co/U9jQvwPStc > Nieuws. 17:11 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van Gemeente Epe bekijken

17:05 -

Een oefenwedstrijd spelen met deze temperaturen is een zware opgave. Gelukkig is NEC erin geslaagd om de vriendschappelijke ontmoeting van zaterdag met de amateurs van stadgenoot SC NEC te vervroegen naar 10.00 uur.

 N.E.C. Nijmegen@necnijmegen ❗ | Tijdstip wijziging N.E.C. - S.C. NEC 🕰️ Wegens de weersverwachting speelt N.E.C. de oefenwedstrijd tegen S.C. NEC aanstaande zaterdag om 10.00 uur. 🎥 Kijk zaterdagochtend LIVE op Youtube de stream! 16:39 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van N.E.C. Nijmegen bekijken

17:03 -

Gisteren was het warm, vandaag is het warm, morgen wordt het warm en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza legde zojuist op Radio Gelderland uit hoe het beeld er vannacht en morgen uitziet.



omroepGLD · Weerman Raymond Klaassen Donderdag 16.50 Uur



16:49 -

Dit plaatje zegt alles!





16:46 -

Extreme warmte doet de bruggen in Nederland geen goed. Daarom zorgt het Waterschap Rijn en IJssel ervoor dat de bruggen koel blijven. Hoe? Met de hand en een slang. Zo simpel kan het soms zijn.

 

16:36 -

Scootmobielclub 'De Krakende Wielen' uit Hedel gaat er iedere twee weken lekker op uit. Door de warmte zat het er vandaag niet in: binnenblijven is het devies met deze hitte. Hopelijk lukt het de volgende keer weer!

 

16:28 - Een hittegolf! Hoe vind jij dat?

16:15 -

Als de temperatuur oploopt, komen mensen soms met allerlei ideeën of tips. Maar wat is waar en wat is zeker níet waar? In het verleden onderzocht Omroep Gelderland al eens de antwoorden op vijf fabels:

Kun je bij warm weer een eitje bakken op de motorkap?

Word je ziek als je in een auto zit waarvan de airco aanstaat?

Is het verstandiger om bij warm weer warme dranken te nuttigen?

Word je sneller dronken als je in de zon alcohol drinkt?

En: kun je bij warm weer beter geen donkere kleren dragen?

Alle antwoorden op deze vragen vind je hier terug.

15:22 -

Jan de Hoop, die bij Radio Gelderland in het weekend het programma De Hoop op Zaterdag presenteert, heeft een mooi plekje gevonden om met dit warme weer ontspannen te genieten. Smakelijk eten, Jan!

 Jan de Hoop@JandeHoop Lekker lunchen in Ter Wolde 15:16 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van Jan de Hoop bekijken

15:00 -

Verschillende Gelderse gemeenten delen tips hoe om te gaan met de warmte. Het zijn de bekende tips en trucs die vaker langskomen, maar belangrijk zijn ze zeker. Een hittegolf kan namelijk leiden tot serieuze gezondheidsklachten.

 gemeente Tiel@gemTiel Het hitteplan is weer actief! Hitte kan zorgen voor serieuze gezondheidsklachten. Let dus goed op elkaar en let extra op ouderen en zieken. De volgende tips kunnen je helpen de hitte te overwinnen 👇 14:36 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van gemeente Tiel bekijken

14:47 -

Hoe kleed je je op je werk tijdens warme dagen als deze? Etiquettedeskundige Reinildis van Ditzhuyzen uit Zutphen checkte twee jaar geleden al eens bij de gemeente Zutphen hoe het er daar aan toeging.

 

14:17 -

Hoe kom jij deze warme dag door, en heb je plannen gemaakt voor de komende dagen? Op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland kun je nu meepraten!

 

13:58 -

Er klonken vandaag op Radio Gelderland al meerdere liedjes die rechtstreeks te maken hebben met de warmte:

Milow - Summer days

The Beatles - Here comes the sun

Michael Bublé - It's a beautiful day

Billy Stewart - Summertime

Kool & The Gang - Too hot

Armin Van Buuren - Sunny days

Heb jij ook een suggestie? Welke zomerse plaat zou jij nog graag horen vandaag? Laat het ons weten op radio@gld.nl.

13:39 -

Wie op kantoor moet zijn, kan in de verleiding komen om in korte broek en op slippers te gaan werken. Maar is dat wel de bedoeling? Niet iedere werkgever is er even enthousiast over. Woensdag legden we deze vraag neer bij ons publiek. Benieuwd naar de reacties? Die vind je hier terug.

Bron: ANP

13:23 -

En als die nachten dan warm en benauwd zijn, dan kun je daar altijd iets aan doen. Omroep Gelderland zette deze zeven tips voor je op een rijtje!

 

13:04 -

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza bevestigt donderdag nog eens dat er tropendagen aan zitten te komen. Van vandaag tot en met volgende week woensdag blijft het tropisch warm. "We moeten terug naar 2003 om ook zo'n reeks in Gelderland te zien. Toen was het in Deelen ook acht dagen lang boven de 30 graden", zei de weerman op Radio Gelderland. "De afgelopen julimaand wordt overgecompenseerd door deze snikhete maand augustus."

Vandaag wordt het in Gelderland maximaal 32 graden. In de tuin of in de steeg is het zelfs een aantal graden warmer en kan het zelfs boven de 40 graden worden. De nachten worden ook warmer, voorziet Klaassen. De afgelopen dagen was het 's nachts prima te doen, maar dat gaat veranderen. "Komende nacht denk ik dat het kwik daalt tot zo'n 15 graden. Vanaf het weekend gaat het een stuk omhoog. Van zaterdag op zondag is de minimumtemperatuur 18 tot 20 graden", aldus de meteoroloog.



omroepGLD · Weerman Raymond Klaassen Donderdag 12.50 Uur



12:52 -

Op warme dagen gaat de GFT-bak vaak sneller stinken. Wie in Arnhem woont, heeft geluk: de gemeente heeft namelijk besloten de containers vaker te legen.

Zie ook: Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

12:50 -

Als de temperatuur oploopt, is het verleidelijk om veel water te verbruiken: om te drinken, om een badje mee te vullen of langer te douchen. Maar zuinig omgaan met water is belangrijk. De gemeente Oldebroek geeft tips:

 Gemeente Oldebroek@gem_Oldebroek Op zonnige dagen gebruiken we met z’n allen miljoenen liters drinkwater extra. Op sommige dagen is het verbruik zo extreem hoog dat er op sommige plekken minder water uit de kraan komt. Tips om water te besparen: https://t.co/l8nRXEd7qL #zonnigweerzuinigmetdrinkwater 10:00 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van Gemeente Oldebroek bekijken

12:25 -

Asfalteren met deze temperaturen is bijna onbegonnen werk, ziet ook de gemeente Zaltbommel.

 Gemeente Zaltbommel@gem_zaltbommel Momenteel zijn we bezig met het asfalteren van de #Maasdijk in #Aalst ter hoogte van de steenfabrieken. Vanwege het warme weer koelt het asfalt nauwelijks af. Daarom stellen we de weg maandagochtend 8.30u open. 10:33 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van Gemeente Zaltbommel bekijken

12:21 -

Woon je in (de buurt van) Bronckhorst en vraag je je af welke leuke dingen er de komende weken te doen zijn voor de kinderen? De gemeente somt het keurig op.

Hé! Doe je mee? Zomeractiviteiten voor Bronckhorster jeugd

12:17 -

Bodhi Verhaaf uit Twello en Jamilla Bräkling uit Didam startten eerder dit jaar een eigen onderneming. Ze verkopen mobiele airco's, precies datgene waar veel mensen nu naar smachten met de hitte. Vanmorgen ging verslaggever Hans de Herdt langs bij de twee.



omroepGLD · Bodhi en Jamilla verkopen mobiele airco's en doen goede zaken



12:12 -

Het RIVM haalt het hitteplan weer van stal. Mensen krijgen het advies om méér en goed te drinken - water dan natuurlijk, vooral -, de schaduw op te zoeken, op de warmste momenten van de dag niet in de volle zon te zitten en zich niet te veel in te spannen. Bovendien is het belangrijk om te blijven zien naar anderen, die het deze dagen zwaar hebben.

12:11 -

Dat je er in Zeumeren niet meer bij past, betekent natuurlijk niet dat je nergens anders kunt zwemmen. In vrijwel alle recreatieplassen in onze provincie is het momenteel veilig. Alleen in het Bronsbergermeer bij Zutphen en het Blauwe Meer in Dinxperlo kun je nu niet terecht.

Zie ook: Je kunt op dit moment in alle recreatieplassen veilig zwemmen

12:01 -

Was je van plan vandaag verkoeling te zoeken in Zeumeren? Dat zit er helaas niet meer in. Het maximum aantal gasten is al bereikt.

 Gemeente Barneveld@BarneveldInfo Beheerder Leisurelands roept op vandaag niet meer naar Zeumeren te komen. Vandaag - donderdag 6 augustus 2020 - om 11.15 uur is het maximum aantal bezoekers bereikt. Er worden geen nieuwe bezoekers meer toegelaten, de slagbomen blijven gesloten. https://t.co/9Das2dlMoI 11:42 - 6 aug. 2020 Andere Tweets van Gemeente Barneveld bekijken

11:43 -

Werk je donderdag en vrijdag thuis? Denk er dan aan om meer dan genoeg water te drinken en níet de hele dag in de airconditioning te zitten.

 

11:41 -

Eind juni was er ook al sprake van zeer warme dagen in de provincie. Woensdag 24 juni was het de eerste officiële tropische dag van het jaar in Gelderland. In Deelen steeg het kwik die dag tot boven de 30 graden.

11:27 -

Woensdag liep de temperatuur in Gelderland op tot plaatselijk 28 graden. Wie dacht dat dát al warm was, kan zich opmaken voor een serie hetere dagen. Weervrouw Diana Woei blikte woensdag vooruit in het radioprogramma Thuis in Gelderland.



omroepGLD · Diana Woei blikt vooruit op hete dagen



11:09 -

