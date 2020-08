Studenten balen behoorlijk; 1000 liter aan bier voor niks besteld

De introductieweken mogen dus doorgaan, maar wel in kleine groepjes, tot 22.00 uur, en zonder alcohol. "Het is niet het jaar waar je op hoopt", vertelt vice-preses van Carolus Magnus, Idse ten Brinke. "Zonder alcohol, maar daar gaan we een oplossing op vinden. We gaan nu zoveel mogelijk de introductieweek online doen en dan gaan we een passende manier vinden om studenten bij onze vereniging te krijgen."

1000 liter bier voor niks besteld

"We hadden een terras gepland waar de anderhalvemetermaatregel kon gelden uiteraard", zegt bestuurslid Jens Londonck Sluyk. "Binnen hadden we rondleidingen bedacht. Dat gaat nu allemaal niet door. Het is onwijs jammer, maar iedereen wil van dat corona af. Wij zijn het ook zat. Dus het is gewoon goed dat het allemaal aangescherpt wordt."

Er was door de studentenvereniging al een tank met 1000 liter bier besteld. "Die gaat niet op helaas. Die wordt waarschijnlijk teruggestuurd."