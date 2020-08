Gelderse horeca snapt maatregelen, maar gaat niet om paspoort vragen

De nieuwe maatregelen van premier Mark Rutte zijn logisch. Dat vindt de Gelderlandse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Hier werken we gewoon aan mee, geen gedoe." Dat zegt Martin Hüning, die ook eigenaar van partycentrum en pannenkoekenhuis 't Noorden in Aalten is. Bij verschillende horecagelegenheden in onze provincie moet deze aankondiging van het kabinet nog even landen.

Premier Rutte zei in een nieuwe persconferentie dat de horeca voorlopig contactgegevens moet noteren van gasten. De penningmeester van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), was donderdag na de persconferentie van Rutte meteen al begonnen met het maken van een briefje voor zijn gasten.

Bezoekers van horecagelegenheden moeten bij aankomst hun naam en contactgegevens laten registreren, zodat die informatie gebruikt kan worden voor bron- en contactonderzoek. Een logische maatregel, noemt Hüning het dus. "We willen geen tweede lockdown en als iedereen zijn gezonde verstand gebruikt, dan is er gewoon niets aan de hand", zegt de Aaltenaar.

Maar hoe controleer je als gastheer dat de gast de juiste gegevens invult? Hüning: "Dat is een hele goede. Ik ga de mensen niet vragen om hun paspoort. En dat is hier ook niet nodig. In de Achterhoek zijn mensen verstandig genoeg om mee te werken aan de coronamaatregelen van het kabinet."

Hoe anders gaat het bij de Oosterburen. Hüning: "Mijn vrouw en ik waren maandag een hapje eten in Bocholt, hier net over de grens. Daar moeten mensen weliswaar mondkapjes dragen, maar doordat ze dat moeten voelen ze zich veilig. Niemand die afstand houdt. Ze lopen gewoon tegen je aan."

Tijdelijke sluiting dreigt bij meerdere besmettingen

Het blijft in de horeca niet bij de registratie van de gasten die willen komen borrelen of een vorkje willen prikken. Als de GGD vaststelt dat bij een horecagelegenheid meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, kan de zaak voor veertien dagen worden gesloten. Zo dom zullen de mensen bij ons niet zijn, zegt Hüning.

De restauranthouder en Gelderse KHN-penningmeester zegt niet bang te zijn voor minder gasten nu ze bij binnenkomst hun contactgegevens moeten achterlaten. "De mensen willen na al die maanden lockdown er gewoon weer uit. Dit zijn hoogtijdagen voor ons."

'Dit is niet zo ingewikkeld'

Bij andere horecabedrijven moeten de nieuwe maatregelen nog even landen. Isa Beijer van Restaurant Parkzicht in Nijmegen: "We hebben het gelezen, we zijn natuurlijk druk aan het werk en moeten er nog over nadenken. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind."

Het noteren van adresgegevens van gasten is volgens haar niet ingewikkeld. "Dat doen we met reserveren toch al. 95 procent van de tafels reserveert bij ons, dus dan hebben we die gegevens automatisch al binnen."

De twee restaurants in Harderwijk en Ermelo met de naam De Boterlap houden al sinds de heropening van de horeca op 1 juni contactgegevens bij, legt bedrijfsleider Wilco van Ark uit. "Dat deden we om het de GGD wat makkelijker te maken. Maar we merken dat de gasten het inmiddels wat minder leuk zijn gaan vinden."

Toch heeft hij begrip voor de verscherping van de maatregelen. Er moet wat gebeuren, zegt Van Ark. "Maar ik heb wel het idee dat de horeca wat hard wordt aangepakt. Het leed zou wat breder over de samenleving uitgesmeerd moeten worden."

