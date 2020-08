Derde jaar op rij langdurige droogte, grote zorgen bij boeren

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Augustus is voor veel gewassen een groeimaand. Akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle ziet de komende periode dan ook met de nodige spanning tegemoet.

"Voor de maïs en de aardappelen zijn de weken die voor ons liggen cruciaal als het gaat om de groei. Bij de maïs komen de kolven er in augustus in. Na een heel droog voorjaar heeft het zich allemaal wel wat hersteld, maar als het in augustus zo warm blijft als deze dagen, wordt het uiteindelijk weer net zo'n slecht jaar als 2018 en 2019."

Vermogen aan brandstofkosten

Sloetjes heeft 450 hectare aan akkerbouwgrond. Hij zet maar liefst negen zogenoemde haspelsystemen in om zijn land zo veel mogelijk te beregenen. Het water komt uit puntstukken en alle negen beregeningssystemen hebben een eigen zware dieselmotor voor de aandrijving. Alleen aan brandstofkosten is Sloetjes per dag al een vermogen kwijt. "Je moet er niet te veel bij stil staan wat het allemaal kost", zegt hij enigszins gelaten.

Effectieve druppelbevloeiing

Veeteelthouder Jan-Willem Lammers uit Aalten heeft maïs en een klein stuk aardappelen. Hij draait op deze akkers al een tijdje proef met een nieuw beregeningssysteem, de zogenaamde druppelbevloeiing. Hij heeft onlangs de bevestiging gekregen dat ook dit relatief nieuwe systeem deels kan worden betaald van de Brusselse subsidie.

"Het is een van de beste beregeningssystemen waar ik tot nu toe mee heb gewerkt", legt Lammers uit. "Je legt bij de gewassen net onder de grond een heel netwerk van slangen aan die je letterlijk wat water kunt laten druppelen. Iedere week wordt zorgvuldig de bodemvochtigheid gemeten. Niet alleen in de hele droge periodes."

"Je zorgt vervolgens voor een hele gelijkmatige vochthuishouding die je heel gericht kunt toepassen. Het is veel effectieve en je bent veel minder water kwijt. Na de oogst kun je het systeem weer uit de grond halen." Op termijn zou het systeem ook nog kunnen worden uitgebreid en verbeterd met sensoren.

Uitputting van water

Toch maakt ook Lammers zich nog wel zorgen. Zijn akkers zijn niet geschikt voor puntstukken en hij mag niet zomaar oppervlaktewater gebruiken. Lammers heeft met toestemming en in samenwerking met het waterschap een soort reservoir aangelegd waar hij in de winter wateropslag opbouwt om het in de zomer te gebruiken voor beregening.

"We zijn bijna door onze voorraad heen. Dus ook al hebben we een goed systeem, als we nu een periode ingaan met extreme hitte en droogte, dan wordt het ook voor ons spannend of de gewassen wel goed blijven."

Miljoenen euro's subsidie

Met behulp van de provincie, het rijk en de Europese Unie wordt er op dit moment ook gekeken welke manieren er zijn om de droogteproblematiek tegen te gaan. Vanuit de EU is er geld naar de provincie gegaan. En de provincie schuift 1,2 miljoen euro door naar de boeren als subsidie voor de aanpak van de droogte. Er wordt met de boeren gekeken naar mogelijkheden om de droogte te bestrijden en waarvoor de subsidie kan worden ingezet.