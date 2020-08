Ploegleider Jakobsen dreigt naar rechter te stappen: 'Moordaanslag'

Patrick Lefevere, de manager van de ploeg van Fabio Jakobsen, dreigt naar de rechter te stappen na de harde crash van zijn pupil. "Het is duidelijk dat het met opzet is. Een moordaanslag, ik heb er geen ander woord voor", zegt de baas tegen de Belgische zender Sporza.

Lefevere zal in een brief zijn beklag doen bij de internationale wielerbond UCI en overweegt ook de politie in te schakelen. "Ik ben in België, maar de jongens in Polen moeten een klacht gaan neerleggen bij de politie." Dat zegt de manager in het interview met de Belgische zender.

Jakobsen kwam woensdag zwaar ten val in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. Zijn landgenoot Dylan Groenewegen gaf hem geen ruimte en zou hem ook de borden in hebben geduwd. Volgens de rondearts heeft Jakobsen bij zijn val onder meer zijn gehemelte en zijn luchtpijp verbrijzeld. Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden, daar ontwaakt hij op zijn vroegst pas vrijdagmorgen uit.

Naar de rechter

Omdat er nog een hoop onzeker is over de toestand van Jakobsen denkt Lefevere ook na over een gang naar de rechter. "Dat moeten we onderzoeken. Dit kan ik niet aan mij voorbij laten gaan. En vooral ook voor Fabio, want hoe komt hij hieruit?"

