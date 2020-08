Mag je nou wel of niet zwemmen in de Wageningse uiterwaarden?

Het zorgt voor verwarring bij inwoners van Wageningen: de gemeente waarschuwt via sociale media dat zwemmen in de Rijn gevaarlijk is. Tegelijk staan langs de uiterwaarden borden waarop te lezen is dat zwemmen compleet verboden is. Spreekt de gemeente dat verbod niet tegen in haar berichten op sociale media? Mag er nou wel of niet gezwommen worden in de Rijn?

"Nee, er mag niet gezwommen worden." Woordvoerder Corine van Koppenhagen van de gemeente Wageningen is heel duidelijk. "Dit deel van de Rijn is een snelvaargebied, dus heeft Rijkswaterstaat bepaald dat het verboden is om daar te zwemmen. Schepen zien je niet, en anders hebben ze niet de tijd en mogelijkheid om je te ontwijken. En door de zuiging van een schip word je snel richting de schroef getrokken."

Niet genoeg capaciteit om te handhaven

Toch ziet ook de gemeente dat er nog veel mensen in het water zijn. "Dat is al jaren het geval. Zeker met dit warme weer zoeken mensen verkoeling." De gemeente heeft volgens Van Koppenhagen niet genoeg handhavers om het zwemverbod te handhaven. "De Rijn is uitgestrekt, dus dan zouden de handhavers in een heel groot gebied moeten gaan controleren. De afgelopen tijd zijn handhavers juist druk met de coronamaatregelen en de handhaving daaromheen."

En dus probeert de gemeente via sociale media 'veilig gebruik' van het water te stimuleren. "De realiteit laat zien dat we mensen er niet van kunnen weerhouden om te gaan zwemmen", zegt Van Koppenhagen. "Dan zetten we ons dus nu vooral in om ongelukken te voorkomen. Helaas is er al een zwemmer overleden dit jaar, dat willen we niet nog een keer hebben."

Geen verbod om in het water te gaan

Vandaar de berichten op sociale media, waarin het verbod niet wordt genoemd. "Er is een zwemverbod, geen verbod om het water in te gaan", legt Van Koppenhagen uit. "Mensen kunnen prima met hun voeten in het water, om af te koelen met de huidige temperaturen. Als ze maar stilstaan bij de gevaren, zoals plotselinge sterke stroming, snel varende schepen en kans op kramp."

En voor wie toch gaat zwemmen en betrapt wordt: er staat een boete van 140 euro op. "En zwemmen houdt in dat je voeten los zijn van de bodem", benadrukt Van Koppenhagen. "Maar het gaat niet om de boete, het gaat om de veiligheid. Daar is dit verbod voor."