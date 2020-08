Trouwe bezoekers haven in het zonnetje gezet

Dat de coronacrisis invloed heeft op veel zaken weten we inmiddels. Dit is ook zeker het geval in de toeristische sector. Er zijn circa 10 % minder passanten in de haven van Elburg dan afgelopen jaren, hoewel de laatste weken het prachtige weer wel voor een inhaalslag zorgt. Dit laatste geeft ook zorg, want samen moet de drukte gemeden worden en afstand gehouden worden.

De afgelopen jaren was het vaak zo dat men in Elburg rond begin augustus de 5000ste passant mocht ontvangen. Dat gaat dit jaar niet lukken, maar omdat de gemeente blij is met de passanten die elk jaar de haven bezoeken hebben wethouder Henk Wessel en havenmeesters Henk Kroes en Marjo Broekhuizen familie Daatselaar uit Putten in het zonnetje gezet. Ze komen al jaren in de haven van Elburg. ‘Elk jaar is het weer een feest om hier in Elburg te zijn. Er zijn prima faciliteiten en je kunt hier gezellig liggen’.

Ondanks dat het druk is in de haven worden de corona maatregelen goed opgevolgd. ‘We doen echter nog wel een beroep op iedereen om je zoveel mogelijk aan de landelijke maatregelen te houden. Want op die manier houden we het ook veilig aan de haven’, aldus de gemeente.