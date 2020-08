Premier Rutte: 'Horeca moet weten wie je bent als je komt eten of drinken'

De horeca moet de komende tijd aan de deur contactgegevens van klanten noteren. Dat zei minister-president Rutte donderdag tijdens de laatste persconferentie over nieuwe coronamaatregelen. Ook lichtte hij maatregelen voor de introductie van studenten toe. Ontgroening is verboden en bijeenkomsten mogen alleen in kleine groepen en op anderhalve meter afstand van elkaar.

De bijeenkomsten mogen alleen informatief zijn en moeten om 22.00 uur afgelopen zijn. Alcohol is uit den boze.

"We hadden mooie plannen voor de introductie", zei een woordvoerder van studentenvereniging Carolus Magnus in Nijmegen, donderdag tegen Omroep Gelderland. "Maar als het moet passen we ons programma aan."

Verslaggever George Borghouts was bij Carolus Magnus:

De introductieweken voor nieuwe studenten op mbo's, universiteiten en hogescholen mogen doorgaan, maar alleen als de organisatoren zich aan bepaalde beperkingen houden. Woensdag leek het erop dat het kabinet de eerstejaarsintroductie wilde verbieden.

Horeca, musea en pretparken dicht bij meerdere besmettingen

De minister-president had ook nog een mededeling voor de horeca, pretparken en musea in ons land. Mochten er meerdere besmettingen geconstateerd worden bij een horecagelegenheid, een museum of een pretpark dan moet het gesloten worden voor maximaal 14 dagen.

Zie ook: Ons dossier over het coronavirus

'Regels aan de laars lappen? Dan zitten we allemaal binnen'

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge had Rutte een boodschap voor jongeren: "Als te veel van jullie de regels aan de laars lappen, dan zitten we binnenkort allemaal binnen en ben je een gevaar voor een ander."

Rutte in het algemeen: "We treffen lokaal en regionaal maatregelen en zo nodig schalen we op met een landelijk karakter, bijvoorbeeld met een mondkapjesplicht, eenrichtingsverkeer in volle winkelstraten en het afzetten van parkeerplaatsen en het verbieden van bij publiek bij zowel betaald als amateurvoetbal."

Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars, sprak de premier. “Het aantal besmettingen stijgt al enkele weken. De boodschap vandaag: we willen geen tweede lockdown en die hoeft er ook niet te komen, maar dat gaat niet vanzelf.”

Corona-app

De persconferentie van Rutte was de eerste sinds 24 juni. Deze maand begint al een proef met de corona-app, maar niet in Gelderland maar in Twente en Drenthe. Mogelijk wordt de app in september landelijk uitgerold.

Peiling Hart van Nederland

Uit een peiling door Hart van Nederland blijkt dat mensen bijzonder weinig vertrouwen hebben in het naleven van eventuele scherpere coronamaatregelen. Het programma hield een enquête onder ruim tweeduizend Nederlanders. 44 procent van hen geeft aan dat het vertrouwen in het kabinetsbeleid in de loop van de tijd is afgenomen.

Het grootste deel van de mensen, 52 procent, stelt dat het vertrouwen gelijk is gebleven. Iets meer dan een derde van de mensen (34 procent) gelooft niet in de overheidsmaatregelen. Vooral jongere mensen hebben weinig vertrouwen in het coronabeleid. Van de deelnemers onder de 30 jaar gelooft maar de helft in de aanpak.