Puzzelstukjes vallen samen voor ondernemer Dion

“Het begon als een grapje met de sokken”, zegt de 24-jarige ondernemer Dion Teloh uit Doetinchem. “Het is nu wel een beetje een uit de hand gelopen hobby. Gelukkig krijg ik van zowel vrienden als familie hulp, waardoor het minder druk is. Maar het is wel wat groter geworden dan ik in eerste instantie had gedacht.” Meer dan tienduizend paar Achterhoekse sokken zijn sinds vorig jaar verkocht. Het assortiment is inmiddels uitgebreid met onder meer polo's, stropdassen, petten, en dus een puzzel, mét een Achterhoekse vlag. “Het is wel wat groter geworden dan ik in eerste instantie dacht”, geeft Dion lachend aan.



In zanger Bennie Jolink is een ware puzzelliefhebber gevonden als eerste ontvanger van de puzzel, waarop een huis in zijn woonplaats Hummelo staat afgebeeld. “In de coronatijd heb ik een paar puzzels van duizend stukjes aangeschaft en sindsdien puzzel ik weer”, zegt Jolink, die zijn strategie prijsgeeft: “Eerst de kantjes!” Dion vaart mee op de kracht van de Achterhoekse vlag. Hij merkt dat de beeltenis aan populariteit blijft winnen, ook buiten de regio. “Als je naar andere gebieden gaat, herkennen mensen de vlag. Dat is ook ons doel. Laten zien waar we vandaan komen, want daar zijn we trots op.”



Parttime Trots op de Achterhoek

Ondanks het succes blijft Dion voorlopig zijn 'gewone werk' doen als communicatiemedewerker bij Sportservice Doetinchem. Fulltime met het bedrijf Trots op de Achterhoek bezig zijn, ziet hij op dit moment niet zitten. “Zeg nooit nooit, maar het is nu gelukkig nog te combineren”, aldus Dion. “Het kan zomaar zijn dat het in de toekomst wel gebeurt, maar voorlopig nog niet.”