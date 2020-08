'Alsof je eigen zoon iets overkomt', Heukelum leeft mee met Fabio Jakobsen

Twee dames zitten in de schaduw van hun parasol in de voortuin. Op de vraag hoe het nieuws leeft in het stadje antwoorden ze dat iedereen erg betrokken is. ''Je kent de familie en Fabio van jongs af aan. Je viert de prestaties mee. Het is alsof je eigen zoon iets overkomt.'' De andere dame: ''Zijn neef woont hier een straat verderop. Die was helemaal van slag gisterenavond.'' 'De inwoners wachten vol spanning af hoe Fabio uit zijn coma zal ontwaken. ''Meer kunnen we nu niet doen.''

Doorpraten bij het dorpscafé

Toen het nieuws op woensdagavond binnenkwam zaten enkele jongeren bij het dorpscafé. De enige voorziening in het stadje. De café-eigenaar: ''De groep zat op het terras toen het nieuws kwam. Het ging er lang over. We hebben het laat gemaakt.''

Iedereen leeft mee met Fabio Jakobsen. Foto: Omroep Gelderland

De café-eigenaar verwacht de jongeren later op de dag aan de Linge liggen. ''Die zijn nu vast aan het bijkomen.''

In dezelfde straat zit een man voor zijn deur met koffie. ''Het is afschuwelijk nieuws. Gisterenavond was zijn vader hiernaast nog aan het helpen met verbouwen. En dan opeens dit.''

Fanclub houdt contact met familie

Fabio heeft zijn eigen lokale fanclub. De bijnaam voor het talent: 'de Hurricane van Heukelum.' Net als de andere inwoners wil de fanclub voorlopig niet met naam en toenaam reageren. Uit respect voor de familie én in afwachting van meer informatie. Ze hebben nauw contact met de familie. Op Facebook schrijft de fanclub: ''Laten we met zijn alle hopen op goed nieuws uit Polen, het enige wat we kunnen doen is bidden.''