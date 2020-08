'Binnen vijf jaar naar de top', eredivisiebasketbal nabij in Bemmel

"Er moeten organisatorisch en financieel nog wat dingen op orde komen, maar ik verwacht dat we de definitieve licentie krijgen", zegt woordvoerster en oud-international Anouk Biesters donderdag. De verwachting is dat de club begin september definitief het groene licht krijgt.

Hoofdsponsor niet noodzakelijk

De gesprekken met een mogelijke hoofdsponsor zijn nog in volle gang. "Dat kan de naamgever van de club worden. Maar een hoofdsponsor is niet per se noodzakelijk. We hebben een stevig fundament", benadrukt Biesters. Inmiddels steunen ruim 40 ondernemers uit de regio de club.

Het seizoen begint op 3 oktober. Er moet dus nog veel gebeuren. De onderhandelingen met spelers voor het nieuwe team zijn in volle gang en de selectie wordt momenteel samengesteld. ‘’Talentontwikkeling staat centraal bij Basketball Community Gelderland en een mix van van regionale en nationale talenten in combinatie met talentvolle buitenlandse spelers zal de basis vormen van het team", legt bestuurslid Herm Timmermans uit. Het wordt wel een redelijk jong team, voegt Biesters daaraan toe.

Nog niet meedoen om de prijzen

"We gaan het eerste jaar niet om de prijzen meedoen", weet Biesters. "Maar we willen het de gevestigde orde het wel af en toe moeilijk maken. En binnen vijf jaar meedoen met de top."

Bemmel is momenteel al de thuisbasis van Batouwe Basketball, de Dreamfields Dolphins (promotiedivisie) en Lekdetec.nl (dames Eredivisie). De ambitie is om de sporthal uit te breiden naar 1000 à 1500 toeschouwers, waarbij er plek is voor breedtesport en topsport onder één dak.

‘’Met de ligging precies tussen Arnhem en Nijmegen zien wij deze locatie als perfecte verbinding van de regio. Dat is ook terug te zien in het aantal partners en de omliggende verenigingen die zich bij ons aansluiten,’’ aldus Casper Jansen, één van de initiatiefnemers van Basketball Community Gelderland.

Basketbalclub Matrixx Magixx uit Nijmegen was de laatste Gelderse inbreng in de manneneredivisie, maar die club werd in 2014 opgeheven.