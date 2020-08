Oud-Statenlid vrijgesproken in rechtszaak rond pachtcontract

Oud-Statenlid Martin Thus is in hoger beroep vrijgesproken in een rechtszaak rond een pachtcontract dat hij had afgesloten met een oudere vrouw.

Thus stapte in december 2017 op als Statenlid vanwege de zaak. De rechtbank rekende hem aan dat de vrouw vergeetachtig was en volgens de rechter had de CDA'er misbruik gemaakt van de omstandigheden.

Thus was het er niet mee eens en ging in hoger beroep. Wel vond hij dat niet aan kon blijven als Statenlid. "Ondanks dat het een civiele kwestie betreft, raakt het je wel in je ziel. Ik wil de Staten en in het bijzonder mijn fractie hier niet mee belasten en dat is de reden dat ik aftreed", zei hij destijds.

Het hof oordeelde in het hoger beroep dat er onvoldoende bewijs is geleverd dat de vrouw in een abnormale geestestoestand verkeerde of door afhankelijkheid of bijzondere omstandigheden zou hebben gehandeld. Thus is daarmee vrijgepleit.