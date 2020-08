Overlast van giftig Jacobskruiskruid neemt toe

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Volgens paardenhouder Harold Zoet uit Wezep, ook bestuurder LTO Noord, is de overlast de laatste jaren toegenomen, omdat de bermen later in het jaar gemaaid worden en er natuurgebieden zijn waar helemaal niet (meer) gemaaid wordt.

Daardoor kan de plant voortwoekeren en in weilanden terecht komen. Bovendien gedijt de plant goed in de droogte, waar we de laatste jaren in ons land steeds meer mee te kampen hebben.

200.000 zaadjes

De 2-jarige plant is lastig te bestrijden. Er zijn weinig bestrijdingsmiddelen voor beschikbaar. Het enige dat helpt is op tijd maaien en het Jacobskruiskruid uitsteken met wortel en al. Een plant kan 200.000 zaadjes produceren en kan zich dus makkelijk verspreiden. als er niet ingegrepen wordt.

De gele plant maakt jaarlijks weer dodelijke slachtoffers. Jacobskruiskruid is niet alleen schadelijk voor paarden, maar ook voor bijvoorbeeld koeien. Als de dieren de giftige plant eten, kunnen ze een leverbeschadiging oplopen. Het kan in gedroogde vorm ook voorkomen in ruwvoer, dus daar moeten paarden- of veehouders extra voorzichtig mee zijn.