'Berichten zijn zorgelijk', kabinet wil introductieweken studenten schrappen

Organisatoren van de introductiedagen in Nijmegen en Wageningen kijken met angst en beven naar de corona-persconferentie vanavond. De verwachting is dat premier Rutte en minister De Jong de AID in Wageningen en de RU Intro in Nijmegen zullen schrappen.

Het wordt een spannende dag voor iedereen die al maanden bezig is met de voorbereiding van de Algemene Introductie Dagen (AID) in Wageningen en de RU Intro in Nijmegen, en voor iedereen die zich had verheugd op een frisse start van het studentenleven. "De berichten zijn verontrustend, maar we hopen dat het stuivertje alsnog de goede kant op valt", zegt AID-voorzitter Jessie Beirnaert met al wat teleurstelling in haar stem.

De inhoud van de coronapersconferentie vanavond is nog geheim, maar landelijke media melden nu al dat de introductieweken in het hele land geschrapt gaan worden. Het kabinet zou bang zijn dat de kennismakingsweken van universiteiten en hogescholen coronabrandhaarden worden, omdat anderhalve meter afstand houden lastig is. Bovendien zien de GGD’s vooral onder jongeren een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus.

Duizenden aanmeldingen

Duizenden studenten hadden zich al aangemeld voor de introductiedagen in Nijmegen en Wageningen. In Wageningen gaat het om 1800 studenten die mee willen doen aan de fysieke introductie, en meer dan 200, vooral buitenlandse, studenten die zich hebben opgegeven voor de ‘online only’-AID. In Nijmegen stevenen ze zelfs af op een nieuw record: daar hebben 3400 studenten zich aangemeld.

"Men wil heel graag goed van start met het studentenleven, en men is er ook echt aan toe", verklaart Dionne Albus van de RU Intro het hoge aantal inschrijvingen. "Het is hét moment om kennis te maken met je mede-studenten, de universiteit en de stad. Juist nu is dat belangrijk, omdat je straks tijdens digitale colleges niet naast elkaar kan zitten."

Mentoren getraind op anderhalve meter-richtlijn

Maar ook zij vreest dat de plannen weer gewijzigd moeten worden. "Ik hoop dat we kunnen doorgaan met de introductie zoals die nu vormgegeven is. We hebben een plan geschreven en dat is gecontroleerd. Mentoren worden getraind in hoe ze bijvoorbeeld die anderhalve meter in de groep in acht kunnen nemen. Maar ik vrees dat de maatregelen weer worden aangescherpt."

In Nijmegen en in Wageningen wordt vanavond dan ook met spanning naar de persconferentie gekeken. "We gaan vanavond met z’n allen kijken, zodat we ook meteen onze blijdschap of verdriet kunnen delen. En dat we kijken hoe we verdergaan als het slechte nieuws gekomen is", vertelt Beirnaert.

Op hogeschool was al veel online

In tegenstelling tot de universiteiten hadden de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Christelijke Hogeschool Ede de introductie sowieso al helemaal online gepland. Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp heeft wel een kennismakingsdag op locatie georganiseerd, per opleiding.

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten zegt haar nieuwe studenten alleen tijdens een rondleiding te wijzen op bijvoorbeeld de mediatheek en de lokalen. Woordvoerder Marieke de Boer: "Ik zou dat scharen onder het lesprogramma en niet onder een introductie. We gaan wel kijken vanavond en gaan altijd toetsen of dat wat wij doen, nog past binnen de richtlijnen."

Zie ook: