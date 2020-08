Het is hollen en vliegen in de horeca, deze zaken zoeken met spoed personeel

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

Van Bussel is eigenaar van Herberg de Gouden Leeuw in Bronckhorst. Aan fietsers en wandelaars deze zomer geen gebrek in het kleinste stadje van Nederland. "We draaien omzetten die stukken hoger liggen dan in een normale zomer. De schade inhalen doen we niet, maar ik ben een blij man nu."

Van laagseizoen naar hoogseizoen

Dat zoveel mensen een hapje of een drankje bij Van Bussel komen doen, zorgt wel voor een enorme personele uitdaging. "We zoeken twee koks, tien parttime medewerkers bediening, drie afwassers en drie dames in de huishouding." Wanneer ze kunnen beginnen? "Het liefst morgen."

Dat het goed loopt merken ze ook bij Tessa's Place in Zutphen. Veel toeristen, maar ook Zutphenaren die vakantie vieren in eigen stad, weten het restaurant van Tessa Harbers te vinden. "We zijn echt van het laagseizoen naar het hoogseizoen gegaan, zonder aanlooptijd. We rennen echt de benen uit ons lijf."

Tessa is blij met alle animo voor haar zaak en wil zeker niet klagen. "Maar ik wil mijn werknemers ook 'gezonde' werkdagen bieden." Daardoor komt veel extra werk nu op haar schouders terecht. "Ik wil goed voor mijn personeel zorgen, dus het komt voor dat ik zelf tot middenin de nacht de afwas loop te doen." Ze is daarom dringend op zoek naar extra handjes voor in de keuken, de bediening en de afwas.

Landelijke beeld

Recente cijfers van het UWV laten ook zien dat in de dienstverlenende beroepen de laatste weken een toename van het aantal vacatures te zien is. "Het gaat hier om een toename van vacatures voor bedienend personeel in de horeca: koks, keukenhulpen en schoonmakers", aldus een woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland.

Volgens de branchevereniging gaat het met name beter in lunchzaken, bij afhaalbedrijven en bedrijven met een groot terras, waardoor op sommige plekken de vraag naar personeel toeneemt. Toch is het aantal vacatures nog niet zo hoog als voor de uitbraak van Covid-19. "Toen was er sprake van grote krapte en daarvan kunnen we nu zeker niet spreken."

Waar zijn de horecatoppers?

Met de recente berichten over de stijging van de werkloosheid, zou je denken dat er momenteel genoeg mensen zijn die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Harbers en Van Bussel ondervinden echter het tegendeel. Volgens Koninklijke Horeca Nederland kunnen hier meerdere oorzaken voor zijn.

"De horeca is een bedrijfstak met heel veel tijdelijke (seizoens)krachten en het kan zijn dat deze met de recente lockdown, (tijdelijk) hebben gekozen voor ander werk, bijvoorbeeld in andere sectoren. Het kan ook een kwestie zijn van herlocatie; de mensen zijn er wel, maar niet altijd in het juiste gebied."

Voor horecaondernemers Harbers en Van Bussel dringt de tijd, want het hoogseizoen is nu volop aan de gang. "Personeel vinden is momenteel prioriteit nummer 1 bij ons", aldus Van Bussel. Harbers heeft er ook flink werk van gemaakt. "Ik heb flyers opgehangen en al meerdere oproepen op Facebook geplaatst. Hopelijk melden zich snel nieuwe mensen."