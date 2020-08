Amerikaanse ambassadeur Hoekstra loopt Sunset March

Op Twitter bedankt Hoekstra Team 31, de groep veteranen waarvan iedere dag iemand over de brug loopt, ter nagedachtenis aan de Waaloversteek in de Tweede Wereldoorlog.

48 lichten

Die oversteek maakte deel uit van Operatie Market Garden, de aanval door de geallieerden op nazi-Duitsland in onze regio in 1944. De Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie stak op 20 september van dat jaar de Waal over. De huidige stadsbrug De Oversteek is vernoemd naar die gebeurtenis. Tijdens de oversteek overleden 48 mannen. De 48 lichtmasten op de brug worden daarom tijdens de wandeling één voor één ontstoken, in het tempo van een trage mars. Zo herdenken de wandelaars de gevallen soldaten.

Fietstour

Hoekstra noemde de wandeling een “unieke Nederlandse ervaring”. De 66-jarige ambassadeur had voor de mars zijn fietspak even ingeruild voor een overhemd. Hij is namelijk bezig aan een fietstour door Nederland. In zeven dagen fietst hij 650 kilometer, en bezoekt daarbij alle twaalf provincies.

Sterke band

Op Twitter plaatst Hoekstra regelmatig posts over zijn tocht, met de hashtags #fietsdiplomatie en #echtevrienden. Zo wil hij de sterke band tussen de VS en Nederland benadrukken, die volgens hem door de coronacrisis duidelijk zichtbaar wordt. Zo noemt hij de zoektocht naar een vaccin tegen het virus door het Amerikaanse bedrijf Johnson en Johnson, dat een vestiging heeft in Nederland. Verder maakt het Nederlandse Philips beademingsapparatuur die gebruikt wordt in de VS.

