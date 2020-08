Overval op woning, politie start onderzoek

Toen de politie arriveerde, waren de overvallers al vertrokken, vermoedelijk op een scooter of motorscooter. Forensisch resercheurs begonnen aan sporenonderzoek, en agenten buurtonderzoek.

Signalementen

De politie is ook nog op zoek naar de twee overvallers. Eén van hen is ongeveer 1,80 meter lang, in volledig donkere kleding. Hij droeg een mondkapje en sprak Nederlands met een buitenlands accent. De andere man is veel kleiner: rond de 1,65 meter. Ook hij droeg donkere kleding en sprak met een buitenlands accent.

Tips

De politie wil graag in contact komen met mensen die in de buurt van de Nijmeegse Bedrijfsweg iets gezien heeft dat met de overval te maken kan hebben. Ook wil de politie beelden bekijken van camera's in de buurt. Mensen die dus bijvoorbeeld een camera aan hun pand in de buurt hebben hangen, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Foto: John Beckmann / RN7. Foto: RN7

Foto: John Beckmann / RN7. Foto: RN7