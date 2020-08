Snoei teleurgesteld in Van den Boomen: "Hij had geduldiger moeten zijn"

Mike Snoei vindt dat Branco van den Boomen bij Toulouse onder zijn niveau gaat spelen. De trainer van De Graafschap betreurt het vertrek van de veelzijdige middenvelder in hoge mate. "Door de omstandigheden worden we opnieuw benadeeld."

Van den Boomen vloog woensdagmiddag naar Zuid-Frankrijk om de laatste details af te ronden en zijn handtekening te zetten. De verwachting is dat hij donderdag wordt gepresenteerd. Toulouse degradeerde vorig seizoen. De 25-jarige Brabander gaat daarom spelen in Ligue 2, het tweede niveau dus. "En dat vind ik ontzettend jammer", zegt Snoei. "Als hij naar een club als Willem II was gegaan om daar Europa League te gaan spelen, hadden we nog een klein feestje gebouwd ook. Nu ligt dat anders en ben ik teleurgesteld."

Te gehaast

Snoei legt zijn gevoel uitgebreid op tafel. "Ik heb Branco gesproken en gezegd dat hij geduldig had moeten zijn. Hem geadviseerd om te wachten en dat zeg ik niet als trainer van De Graafschap. Ik spreek veel mensen in het circuit en weet dat mooie clubs hem op het oog hadden. Nu kiest hij voor de eerste uitdaging die op zijn pad komt en noemt hij Toulouse een kans om niet te missen. Ik vind het te gehaast en dit een club beneden zijn niveau."

Mark Diemers

"Branco is een laatbloeier", vervolgt de oefenmeester. "Hij is pas na Eindhoven echt een betere voetballer geworden en dat gebeurde na de winterstop. Toen is hij tot ontplooiing gekomen en was hij onze beste speler. Ik heb Mark Diemers als voorbeeld genoemd. Verschillende types, maar die gaat nu via Fortuna Sittard weer een stap maken. Eerst zou het FC Groningen worden, nu is het Feyenoord. En ik vind Branco zelfs completer."

Branco van den Boomen in actie voor De Graafschap (foto Wil Kuijpers)

Clausule

De uitbraak van het coronavirus bracht De Graafschap slecht nieuws. De club uit Doetinchem stond op een promotieplaats, maar de KNVB liet de superboeren niet promoveren. "We worden nu weer benadeeld", merkt Snoei op. "Door die omstandigheden werd hij min of meer gedwongen te vertrekken, want Branco wilde naar de eredivisie. Hij had een clausule in een heel stevig contract en die was komen te vervallen als wij waren gepromoveerd. Dan hadden we hem ook aan zijn contract kunnen houden. Nu kon dat niet."

Kleine vijver

Snoei wil benadrukken dat hij de dynamische middenvelder enorm gaat missen. "Ik ben Branco kwijt en moet dit echt even verwerken. Maar daarna pakken we door. Er is kwaliteit nodig. De vijver is alleen niet zo groot en daarom was het ook zo goed dat wij het snelst van alle clubs in het betaalde voetbal ons lijstje met spelers hadden ingevuld. Complimenten aan Peter Hofstede."

Mo Osman

Met Hofstede zoekt Snoei nu naar een opvolger voor de vertrekkende Van den Boomen die De Graafschap een transfersom van enkele tonnen oplevert. Het contract liep nog twee jaar door. Mo Osman was nadrukkelijk in beeld. De sierlijke middenvelder werkte met Snoei bij Telstar. Het duo heeft al jaren veel contact.

"Ik heb hem gebeld, maar hij komt niet. Osman heeft bij Heracles een prachtig nieuw contract opzij geschoven en dat heeft hij ook bij andere eredivisieclubs gedaan. Hij wil een andere stap maken en mij gevraagd om hem niet meer te bellen en liet mij netjes weten dat het ook een belediging naar Heracles zou zijn."