Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

Dat probeert de gemeente te voorkomen door containers vaker en te legen en regelmatig schoon te maken, vertelt een woordvoerder. Zo worden dinsdag 11 augustus alle gft-verzamelcontainers gereinigd. Ook wil de gemeente kijken of de vuilnismannen op andere tijden gaan werken om de hitte te vermijden. Ze zouden vroeger kunnen beginnen of juist later eindigen.

Controles en handhaving

De maatregelen komen bovenop de extra inzet tegen de vervuiling die de gemeente sinds 1 juli doet. Toen zijn Arnhemmers per zak restafval gaan betalen, wat het aantal afvaldumpingen en bijplaatsingen zou hebben doen toenemen. De gemeente laat weten momenteel onder meer gerichte controles en handhaving in de wijken uit te voeren. Ook wordt ernaar gestreefd gedumpt afval tijdig op te ruimen. Via 'hotspotroutes' worden de zeer vervuilde plekken vaker bezocht.

Als de gemeentelijke handhavers gedumpt afval vinden, bekijken zij wie dat heeft achtergelaten. Als dat te achterhalen viel, kregen inwoners in de eerste weken na invoering van het nieuwe systeem slechts een waarschuwing. Sinds 20 juli worden vervuilers op de bon geslingerd, legt een woordvoerder uit. Dat leidde in twee weken tijd tot negentig prenten.

Afvaldump kan 140 euro kosten

De gemeente ziet dat niet als bekeuringen, maar als het verhalen van de kosten. Kan het incident ter plekke worden opgelost, dan kost dat 87 euro. Is er meer werk nodig, dan krijg je een rekening van 140 euro op de deurmat. Voor dat laatste bedrag had je ook 175 zakken zelf in de container kunnen doen, rekent de gemeente voor.