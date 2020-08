Hittegolf: airco's vliegen de deur uit en auto's met pech worden sneller afgesleept

Bruggen die worden gekoeld en gestrande auto's op snelwegen die sneller worden geborgen: Het is een greep uit de maatregelen die zijn genomen, nu de temperaturen in de verwachte hittegolf kunnen oplopen tot boven de 30 graden.

De brandweer Noord-en Oost Gelderland is alert op natuurbranden op de Veluwe. De gegevens van de vier meetstations die verspreid over de Veluwe staan worden dagelijks uitgelezen. En de brandweer houdt nauw contact met natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer.

Waterschap Rijn en IJssel begint donderdag met het koelen van de bruggen over de Oude IJssel bij Terborg en Hoog en Laag Keppel. Dat is nodig om te voorkomen dat de bruggen door de hitte vast komen te zitten. Het waterschap laat telkens een laagje water over het wegdek lopen om het ijzer in de brug af te koelen. Het waterschap gaat in elk geval tot en met zondag door met de actie.

De wachttijden voor de scheepvaart op de IJssel kunnen oplopen, omdat de brug tijdens het koelen niet geopend kan worden.

Rijkswaterstaat (RWS) stelt het protocol extreem weer in werking. Dat wil zeggen dat ze gestrande auto's op de snelweg versneld afslepen of bergen. De wagens worden bijvoorbeeld naar een benzinestation gebracht, zodat ze ander verkeer zo min mogelijk in de weg zitten. Ook hier geldt dat RWS hier tot en met zondag mee doorgaat.

Airco's vliegen de deur uit

In deze tijd vliegen de airco's de deur uit. En dat is goed nieuws voor Bodhi Verhaaf uit Twello en zijn vriendin Jamilla Bräkling uit Didam. Het jonge stel startte eerder dit jaar een aircowebwinkel.

"Toen het eerder dit jaar een paar dagen flink warm was, stond de telefoon roodgloeiend. Uiteindelijk hebben we in een maand tijd 180 airco's verkocht.", zegt Bodhi. En bij deze hittegolf verwacht hij ook goede zaken te doen.