Voetbalclub decor van Kinder-Doe-Dagen

“We konden geen vergunning krijgen, dus dan kan het niet in de Vennebulten”, zegt Koen van Lent namens de organisatie. “Gelukkig hebben we Sportclub Varsseveld zover gevonden om een locatie ter beschikking te stellen.” Op dinsdag en donderdag worden traditionele spellen gedaan, maar woensdag werden verspreid over de velden workshops in verschillende sporten georganiseerd. Ze konden onder meer kennis maken met korfbal, handbal, volleybal en tumbling. Dat is wel even wennen na de kampvuren en het bouwen van hutten op het normale kinderkamp in het bos. “Misschien is het even onwennig geweest”, denkt Van Lent. “Maar in de loop van de dag waren de kinderen enthousiast zoals ieder jaar.”



Voor de voetbalclub was het fijn dat er wat bedrijvigheid op de velden was. “We hebben natuurlijk een aantal maanden stilgelegen tijdens de coronaperiode”, weet Peter Breuker, bestuurslid jeugdzaken bij SC Varsseveld. “We zijn blij dat we nog zoveel kinderen kunnen verwelkomen op het sportpark.” Ondanks alle lol op de voetbalvelden, hoopt de organisatie volgend jaar weer terecht te kunnen op hun oude vertrouwde plek in het bos. “Het is het stekkie waar we al vijftig jaar zitten”, zegt Van Lent. “En we vinden het hutten bouwen en het gooien met verf ook heel leuk, dus dat doen we volgend jaar weer.”