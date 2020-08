Het werk van Jan-Geert is via een tv-scherm te volgen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het klinkt appeltje eitje, maar het plaatsen van een scherm is best een werkje. Niet het scherm zelf, maar de verbinding naar de camera's. Een technicus is er vandaag maar wat druk mee. Al zwetend trekt hij de kabels naar boven. "Ik hoef vanavond in ieder geval niet meer te sporten", lacht hij.

Bezoekers aan het centrum van Lochem vinden het wel een goed idee dat ze straks de beiaardier aan het werk kunnen zien. "Ik heb die man nog nooit gezien, ja misschien op een foto in de krant", lacht een mevrouw. "Als je slecht ter been bent, dan kun je niet zo makkelijk omhoog en dan is dit een uitkomst", zegt een ander.

Marktbezoekers zien het zitten

De beiaardier zelf, Jan-Geert Heuvelman, ziet het ook helemaal zitten. Hij speelt niet alleen in Lochem, maar ook in het Twentse Rijssen. Daar is op dit moment al een beeldscherm waarop marktbezoekers hem aan het werk kunnen zien. "Daar is zelfs een echte ruzie tussen de marktkooplieden, want ze willen allemaal het scherm bij hun eigen kraam hebben staan", lacht hij. "De reacties in Twente zijn positief en dat verwacht ik ook in Lochem."

Als alle verbinden zijn gelegd, wordt de apparatuur getest en in september kunnen bezoekers aan Lochem de beiaardier ook echt op het beeldscherm aan het werk zien.