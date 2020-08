Veluwse tips over edelherten die Veluwemeer overzwommen naar Flevoland

In Flevoland zijn ze nieuw, maar op de Veluwe lopen ze al heel wat langer rond: edelherten. Deze week werd bekend dat een groep van minstens zeven edelherten het Veluwemeer is overgezwommen en nu leeft in Flevoland. En daar vragen ze zich wat ze met de dieren aanmoeten. Uit Gelderland klinken tips.

Jan Paulides van Vereniging Het Edelhert weet hoe lastig het is om de populatie edelherten onder controle te houden. "We zien dat ook in andere gebieden waar nu al edelherten rondlopen. Hoe groter je de groep laat worden, hoe meer je er op termijn moet afschieten." En dat blijkt ook nog eens lastig te zijn. "Op de Veluwe worden minder edelherten afgeschoten dan zou moeten, waardoor de groep alleen maar verder groeit."

Zijn vereniging adviseert de provincie Flevoland dan ook om nu direct een beleid te ontwikkelen. "Eigenlijk zijn ze al te laat: de edelherten zijn er al." Edelherten mogen niet zomaar worden weggejaagd of afgeschoten. "Voor er een beleid ligt, zal er op z'n minst een gedegen onderzoek gedaan moeten worden. We moeten ontdekken waar de knelpunten liggen."

In Flevoland is het eten lekkerder

Een van de knelpunten kan hij al wel aanwijzen. "We zien nu al dat de boeren schrikken. En terecht. Deze edelherten zijn overgestoken omdat ze lekker en makkelijk eten roken. Op de Veluwe leven ze op een kale zandberg waar wel van alles groeit, maar in Flevoland is het voedsel heel anders." Hoewel de dieren op dit moment nog in een bosrijk natuurgebied aan de rand van het Veluwemeer rondlopen, verwacht hij dat ze nog verder op onderzoek zullen gaan. "Aardappelen, maïs en granen zijn veel lekkerder voor deze dieren, en ze hoeven er maar een paar uurtjes van te eten. Dan kunnen ze de rest van de dag uitbuiken en herkauwen."

Boer Peter van Damme zegt tegen Omroep Flevoland dat hij vreest voor de dieren. "Als ze allemaal vrij mogen rondlopen en ze gaan een beetje over de kavels heen, dan is de schade aanzienlijk." Paulides geeft hem groot gelijk. "De provincie moet daarom wat ons betreft ook de boeren schadeloos stellen."

Liever schade voorkomen

Maar dat zal nogal wat kosten. "En daarom is het vooral belangrijk om de schade zoveel mogelijk te voorkomen", gaat Paulides verder. "Bepaal gelijk dat je de groep klein wilt houden. Mijn persoonlijke visie zou zijn om zo'n dertig dieren toe te staan in het gebied waar ze nu zitten. Als het lukt om die groep te controleren, kun je het eventueel iets laten groeien. Lukt het niet, dan kun je nog gelijk ingrijpen."

De ervaringen die Vereniging Het Edelhert heeft vanuit de Oostvaardersplassen en de Veluwe, zullen de komende tijd belangrijk zijn voor het beleid in Flevoland. Paulides verwacht dat de herten daar op lange termijn blijven. "Misschien komen ze in eerste instantie nog wel terug naar de Veluwe, maar uiteindelijk denk ik dat er juist steeds meer de oversteek zullen maken. Dat zit in de natuur van die dieren: steeds nieuwe gebieden verkennen. De provincie lijkt dat ook leuk te vinden, maar we moeten voorkomen dat de boeren de rekening gaan betalen."