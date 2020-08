Sportschool wil Bruls wel met gewicht helpen: "Hij krijgt een welkomstcadeau"

Hubert Bruls moet aan zijn eigen gewicht gaan werken. Dat vindt de Vereniging van Exclusieve Sportcentra (VES). En een van de bij VES aangesloten sportscholen, My Healthclub in Nijmegen, wil de Nijmeegse burgemeester daar wel bij helpen. "Hij is bij ons hartstikke welkom".

De Vereniging VES riep Bruls, als voorzitter van het landelijk veiligheidsberaad, op om meer aandacht te vragen voor het beoefenen van fitness in de strijd tegen het coronavirus. Ook werd hem opgeroepen om zelf wat aan zijn gewicht te doen. Mocht Bruls inderdaad gehoor geven aan de oproep van VES en willen gaan sporten, dan is hij bij My Healthclub in Nijmegen welkom. De sportschool valt onder VES. "Hij is bij ons hartstikke welkom", zegt Nadia van de sportschool. "En als hij dan komt, krijgt hij als welkomstcadeautje een personal training."

'Advies Bruls raakt miljoenen Nederlanders'

VES heeft 108 fitnessclubs met zo'n 150.000 leden. De vereniging zegt dat ongeveer een kwart van de leden de afgelopen tijd stopte met sporten, na het tijdelijk sluiten van de sportscholen wegens het coronavirus. "Zorgelijk", zegt Richard van Riel als bestuurder bij VES

"Onze oproep aan de Nijmeegse burgemeester is bedoeld om te zorgen dat fitnesscentra een actieve rol kunnen spelen in strijd tegen Covid-19. We vrezen dat er onvoldoende inzicht is in de rol die fitnessclubs in Nederland spelen in relatie tot de volksgezondheid, vervolgt Van Riel. "En ook al is Bruls niet verantwoordelijk voor de volksgezondheid, zijn advies aan kabinet en OMT om fitnesscentra al dan niet te sluiten, raakt miljoenen Nederlanders.

"Doe net als Boris Johnson"

Onlangs deed de Britse premier Boris Johnson een oproep om meer te gaan sporten om kilo’s kwijt te raken, om gezonder te eten en fitter te worden. Bruls zou dat ook moeten doen, vindt VES. "Zonder alle dikke mensen te diskwalificeren, is het een feit dat zwaarlijvigheid een levensgroot probleem wordt indien er niet actief wordt ingegrepen. De oproep aan Bruls is serieus bedoeld. Ga door in uw goede strijd tegen het virus, zorg dat uw gewicht vermindert en doe net als Boris Johnson. Realiseer u dat de rol die fitness- en beweegcentra hierbij spelen cruciaal is."

Daarnaast zegt Van Riel het volgende: "De heer Bruls moet zich realiseren dat hij een voorbeeldfunctie heeft. Vijftig procent van de 20+'ers kampt nu met overgewicht in Nederland. De groep met morbide obesitas neemt toe."

Hubert Bruls heeft nog niet gereageerd op het verhaal. Bij VES hopen ze dat hij dat alsnog gaat doen.