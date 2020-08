Teunis verbouwt eigen groenten op zorglandgoed: 'Ik hoop zo de honderd te halen'

De moestuin van Linge's Zorglandgoed is het domein van Teunis Liefhebber. De bewoner heeft een dagtaak aan het verbouwen van de verse groenten die er gegeten worden. ''Ik heb hier spitskool staan, de bloemkolen komen nog en de rode kool'', somt hij maar enkele van de vele soorten in de moestuin op. ''Groenten uit eigen tuin dat is het lekkerste. Het moet niet veertien dagen in de winkel gelegen hebben. Dat verschil kun je wel proeven.''

Teunis is het perfecte voorbeeld van wat Nicoline van Iperen en Cor van den Berg voor ogen hadden toen ze het zorglandgoed bedachten. Na vele jaren van voorbereiding en strijd staat het landgoed met 35 bewoners nu goed op poten, en zijn ze klaar om het concept verder uit te rollen.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

''Wat we hebben willen neerzetten is zorg binnen maar ook de mogelijkheid om zoveel mogelijk naar buiten te gaan'', vertelt Van Iperen. ''Dat je kan wandelen, bloemen kunt plukken, in de tuin kunt werken. Iemand als Teunis moet je niet binnen houden. Hij staat op, trekt zijn werkjas aan, doet zijn knipmes in zijn zak en na het ontbijt gaat hij naar buiten, de hele dag.''

Zo zorgen het landgoed met de moestuin en ook een boomgaard voor bezigheden die veel ouderen graag doen. Daarbij levert het gezonde voeding op. ''Dat maakt het leuk'', zegt de zorgdirecteur. ''Er wordt binnen appelmoes gemaakt, er wordt jam gekookt, de mensen helpen mee om de aardappels te schillen of de bonen te haren. Mensen hebben zo dagelijkse bezigheden.''

Flinke bijdrage uit Brussel

Vanuit onder meer de gemeenten West Betuwe, Tiel en Culemborg is veel belangstelling voor de manier van zorg verlenen op het landgoed. De Europese Unie doet daarbij een flinke bijdrage om het concept met de combinatie tussen zorg en lokale voeding verder uit rollen.

''We willen de moestuin uitbreiden en een voedselbos aanleggen'', vertelt Van Iperen. ''En het is bedoeld om het niet hier te houden maar ook om het bij anderen te laten zien. Dat andere zorginstellingen erover na gaan denken dat het verse voedsel op tafel weer gewoon wordt. We hebben het in de zorg vaak over kleinschalig maar wat is kleinschalig en hoe doe je dat.''

Voor Teunis pakt het concept in ieder geval heel goed uit. ''Ik hoop de honderd te halen hier'', zegt hij terwijl hij de boontjes voor vanavond plukt. ''En dat ik dit nog kan doen. Ik moet mijn vingers kunnen bewegen. De hele dag daarbinnen op de stoel zitten dat kan ik niet. Dan word ik gek.''

Beluister hier de radioreportage: