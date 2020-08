Dít is de winnaar van de Gelderse Natuurfotowedstrijd 2020

Met zijn 23 jaar is hij een van de jongste deelnemers van de Gelderse Natuurfotowedstrijd 2020. Dit voorjaar zond hij in drie categorieën een foto in en als enige wist hij met al zijn foto's de top 25 te behalen.

Het besneeuwde 'Winters beukenbos' bij Planken Wambuis op de Veluwe sprong er voor de jury direct uit, ze kon haar oog er niet vanaf houden. "Er is zoveel te zien op deze foto, je blijft ernaar kijken", aldus jurylid en natuurfotograaf Harvey van Diek. "En sneeuw, dat gaan we door de klimaatsveranderingen misschien wel helemaal niet zo vaak meer zien", vult jurylid en natuurfotograaf Johan van der Wielen aan.

Harm Edens met winnaar Jeroen van Wijk en zijn foto. Foto: Omroep Gelderland

Exclusieve masterclass en reportage in Mooi Gelderland

Meer dan 800 Gelderse natuurfoto's werden er dit voorjaar ingestuurd. De een nog mooier en unieker dan de ander. De 25 foto's favorieten van de jury zijn 29 april gepubliceerd op de website van BuitenGewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Alle foto's zijn het afgelopen jaar gemaakt in onze mooie provincie. In natuurgebieden, maar ook bij jou om de hoek en zelfs in de achtertuin van de fotograaf.

Jeroen gaat er vandoor met de hoofdprijs en wint een exclusieve masterclass van natuurfotograaf en jurylid Johan van der Wielen én een reportage in Mooi Gelderland. Het natuurmagazine van Gelderland dat elk kwartaal op de mat van ruim 45.000 leden van Geldersch Landschap & Kasteelen valt.

Publieksprijs en winnaar per categorie

Naast de juryprijs was er ook nog een publieksprijs en een winnaar per categorie. Hieronder vind je de fotografen die in de prijzen zijn gevallen.



Publieksprijs

Titel: Don't worry, be happy

Fotograaf: Patricia de Gruiter



Categorie Dieren

Titel: Spelende jonge boommarters

Fotograaf: Arjen Heeres

Categorie Landschap

Titel: Winters beukenbos

Fotograaf: Jeroen van Wijk



Categorie Macro

Titel: De vlieg

Fotograaf: Gilbert de Bruijn



Categorie Mens in de natuur

Titel: ScheepsJongens van Bontekoe

Fotograaf: Tamara Mollers



Categorie Vogels

Titel: Steenuiltje

Fotograaf: Aafje van de Braak

De Gelderse Natuurfotowedstrijd 2020 is een samenwerkingsverband tussen BuitenGewoon, Omroep Gelderland, Provincie Gelderland en Geldersch Landschap & Kasteelen.

