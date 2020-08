De Treffers voorzichtig met uitspreken ambities

Zo kwamen De Graafschap en NEC op bezoek in Groesbeek. Alle vier duels werden verloren, maar trainer Jan de Jonge ziet wel degelijk ontwikkeling bij zijn spelers. "Ja, dat vind ik wel grappig, dat iedereen praat over vier keer verliezen en dan is dat de issue. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Je leert niks van voetbalpotjes om des keizers baard. Als je dan geen wedstrijden kunt krijgen, dan maar goeie. We hebben veel spelers gehaald voor onder 21, die bieden we nu ook een podium. En na die drie weken weet ik wel waar we staan."

"Louis Vlijter, Coen Maertzdorf en Lowie van Zundert waren er tegen NEC weer bij, die waren allemaal niet fit. Maar dit zijn momentopnames. Ik denk wel dat we de goede keuzes hebben gemaakt qua oefenprogramma, want iedereen heeft kunnen spelen. Naar onze ambities zullen we de komende weken maar eens kijken. Natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk eindigen, maar vergis je niet in de tweede divisie. Daar spelen veel jongens met betaald voetbal-ervaring. Het is niet gemakkelijk, zeker niet voor een club als De Treffers, want we hebben wat minder centen dan de meesten. Maar wel een hele mooie club om te werken."