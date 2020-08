In deze stad waren dit jaar al veel branden, kijk hier hoe dat in jouw gemeente was

Van huizen en winkelpanden tot scholen en cafés. In het eerste halfjaar van 2020 woedde er in heel Nederland minstens 2100 keer brand in een gebouw. En in Apeldoorn waren er relatief veel branden, zo zocht LocalFocus uit.

In Apeldoorn waren in de eerste helft van dit jaar zo'n 25 branden, dat waren er drie meer dan in 2019. Bij negen van die branden ontstond ernstige schade, zo blijkt uit cijfers van Stichting Salvage. Salvage komt bij zo'n tachtig procent van de branden naar de plek toe en biedt daar namens verzekeraars eerste hulp aan gedupeerden.

Van de twintig grootste gemeenten vonden relatief veel branden plaats in Enschede, zo'n vier per 10.000 gebouwen. In Apeldoorn waren dat zo'n 3 branden per 10.000 gebouwen. Daarmee staat de stad in de top drie, waar ook Eindhoven zich in meldt.

Bent u benieuwd hoe dat in uw gemeente zit? Bekijk dat hier:

Vaker brand in appartementen

Volgens Geerlof van Loo, beleidsmedewerker bij Salvage, ziet de stichting vaker dat er appartementen bij een brand betrokken zijn. Volgens de stichting hangt dit samen met het feit dat steeds meer mensen in appartementencomplexen wonen.