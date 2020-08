Zeldzame vogels en planten profiteren van complete drooglegging

Zo kan het moeras herstellen en kan er onderhoud gepleegd worden ten bate van de kwetsbare planten en vogels in het Rijnstrangengebied.

"We kunnen het riet dan maaien, want er is nu een enorme ophoping van biomassa", legt Theo Wijers van Staatsbosbeheer uit. "Door het riet te maaien en af te voeren, verdwijnt dat en dan krijgen we vitaal riet terug. Dat is belangrijk voor de grote karekiet en andere rietvogels."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Mattenbies

"En ook de mattenbies vaart er wel bij", vervolgt Wijers. "Die kwam hier in de jaren zestig heel veel voor, maar nu niet meer. Vier jaar geleden hebben we dit gebied voor het eerst droog laten vallen. Toen ging de mattenbies hier kiemen. En nu zien we ook alweer nieuwe kiemen in de grond."

Vorig stond het gebied ook al droog door een extreem lage waterstand, maar daar kon Staatsbosbeheer toen niet meteen op anticiperen. Dit jaar is alles gepland. Vanaf half juli werd het water via het gemaal Kandia afgevoerd. In oktober laat men de Rijnstrangen dan weer onder lopen.