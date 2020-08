Geen straf voor Arnhemmer die overvaller doodreed

Een 37-jarige man uit Arnhem is ontslagen van alle rechtsvervolging voor het doodrijden van een overvaller in maart 2017. Het slachtoffer overviel de woning van de Arnhemmer, waarna de man en zijn vriendin in paniek vluchtten. Daarna reed de man met een busje in op de overvaller.

De man bood op Marktplaats een duur horloge aan, met een verkoopprijs van zo'n 30.000 euro. Een potentiële koper kwam langs bij de woning aan de Limburgsingel en zag de deur voor zijn neus worden dichtgeslagen. Daarna trok de koper een pistool en schoot hij een ruit stuk. Daarna drong de 46-jarige man, die geen vaste woon- of verblijfplaats had, het huis binnen en loste hij nog een schot.

In auto achter overvaller aan

Daarop vluchtte de man met zijn vriendin naar de tuin, terwijl in de woning nog kinderen aanwezig waren. De twee vluchtten over de schutting, hielden een bestelbusje aan en stapten daarin. Omdat een andere auto de weg vóór hen blokkeerde, draaide de man het busje.

Op dat moment bleek de overvaller in dezelfde richting te zijn gerend en voor de auto te staan. De overvaller schoot richting de auto. In de momenten die volgden reed de man in het busje tweemaal in op de overvaller, die daarbij om het leven kwam.

Uitspraak conform de eis

Twee weken geleden eiste de officier van justitie al ontslag van rechtsvervolging. De officier was van mening dat de man wel schuldig was aan doodslag, maar dat hij handelde uit noodweer, volledig in paniek was geraakt en een beroep mocht doen op noodweerexces. De rechter ging daar woensdag in mee. De verdachte was dusdanig in paniek door het schieten dat hij geen controle meer had over zijn denken, gevoelens en keuzes.

De nabestaanden van de gedode overvaller hadden een schadevergoeding ingediend van 54.000 euro. De rechter kende die niet toe. "Hoe invoelbaar het leed van de nabestaanden ook is, de rechtbank komt met het aannemen van noodweer en noodweerexces niet toe aan oplegging van straf of aan toekenning van schadevergoeding aan de nabestaanden", zo luidt de motivatie.

