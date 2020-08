13 huizen moesten plat voor vergeten vliegveld in Malden

Het is nu niet veel meer dan wat zandweggetjes achter een tuincentrum. Jo Groenen uit Malden was 14 toen daar zijn ouderlijk huis en de tuin ineens onderdeel werden van een vliegveld van de Britse Royal Air Force. "Wij, als kinderen, vonden dat prachtig dat er een vliegveld kwam", blikt hij terug. "En bij ons in de tuin."

Tank dwars door je huis

Het huis waar Jo woonde stond aan de rand van het vliegveld. Dertien andere gezinnen hadden minder geluk. Hun huis stond in de weg voor de start- en landingsbaan van anderhalve kilometer lang. "Die mensen kregen één dag de tijd om nog wat spullen te pakken. Binnen een dag moesten ze weg wezen", schetst Jaap Been hun lot.

Hij is een amateurhistoricus die jaren geleden al verhalen van betrokkenen optekende en hun ervaringen samenvatte op een website die het verhaal van het vliegveld vertelt.

Het zal je huis maar wezen. "Toen kwamen er grote tanks. Die reden de voordeur naar binnen en de achterdeur uit. Net zo lang tot het huis plat was. Een grote bulldozer groef een gat van acht meter en daar werd dan het hele huis in geschoven." Op de enorme vlakte werden 100.000 geperforeerde stalen platen neergelegd van 30 kilo per stuk.

Maar een maand in gebruik

Ze boden plek aan 150 gevechtsvliegtuigen die een belangrijke rol speelden in het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Wie goed kijkt, vindt ook nu nog – 75 jaar later – van die platen in de omgeving terug. Bijvoorbeeld als afrastering van percelen. "Overal verspreid vind je ze terug hier in Malden", weet ook Rob van Ham. Zelf gebruikt hij er ook eentje. "Hier wordt hij heel handig gebruikt als plat om de mest de mesthoop op te rijden."

Slechts een maand lang werd het vliegveld intensief gebruikt. Daarna verdwenen de militairen en vonden veel van de stalen platen dus een nieuw thuis bij boeren in de omgeving. Wat achter bleef was een kale vlakte. Tot ongenoegen van jeugdige Maldenaren als de 14-jarige Jo. "Ja, dat vonden wij natuurlijk jammer. Toen was het afgelopen. Zo vlug als het gekomen is was het ook weer weg."