Vrijwilligster in tranen; wie jatte de bolderkar van de afvalprikkers?

Wie heeft de bolderkar van de opruimgroep Heel Arnhem Schoon gestolen? Dat wil Alie Sijtsma heel graag weten. Dinsdag ruimde zij met andere vrijwilligers het zwerfafval in Arnhem op, maar ineens bleek een van de opruimkarren verdwenen. Een vrijwilligster was volledig in tranen na de ontdekking.

De groep, bestaande uit 132 vrijwilligers, ruimt al sinds vorig jaar februari zwerfafval op in Arnhem. Om dat goed te kunnen doen, kreeg de stichting een bijdrage om een Bolderkar te kopen. Dat gebeurde voor 145 euro. De vrijwilligers hadden daar veel plezier van, maar daar kwam dinsdag verandering in.

"We waren bij de blauwe brug bij GelreDome aan het werk. De kar stond aan de kant en een van de vrijwilligsters is met haar prikstok een stuk schoon gaan maken. Toen ze terugkwam was de bolderkar weg. En dat is vette opzet, want mensen zien iemand met een hesje en een prikstok lopen. De vrijwilligster was dan ook in tranen, want 145 euro is voor ons als stichting heel veel geld", vertelt Sijtsma.

De opruimploeg hoopt dat de kar snel wordt teruggebracht. "Ik hoop dat diegene zich hartstikke doodschaamt. Hij of zij krijgt echt geen straf van ons hoor, maar wel een bedankje voor het terugbrengen."

Bijna een nieuwe kar

Ondertussen wordt op sociale media veel meegeleefd met de opruimgroep. "Ik krijg heel veel positieve reacties. Ik hoop ook stiekem dat mensen iemand hebben gezien met de wagen. Maar daarnaast zijn er ook mensen die ons willen helpen bij een nieuwe kar. Er wordt ook flink gedoneerd, we hebben al bijna een nieuwe kar bij elkaar", zegt Sijtsma opgetogen.