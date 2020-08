Buurt wint: 'Mensen met onbegrepen gedrag' niet naar Doornspijk

Gerwin Vlijm sprak in 2019 namens bewoners van de Berkenweg in tijdens de raadsvergadering. Foto: Omroep Gelderland

Een opluchting voor bewoners van de Berkenweg in Doornspijk: het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat er geen 'mensen met onbegrepen gedrag' bij hen in de straat geplaatst mogen worden. Een vergunningsaanvraag van Stuyvenzand werd daarom afgewezen.

"Ik ben erg blij dat ik dit nu hoor", zegt Gerwin Vlijm. Hij slaakt een zucht van verlichting als hij hoort dat de vergunning is afgewezen. "Het is in principe zoals het hoort, maar we waren er als omwonenden helemaal niet gerust op. Toch klopt dit met het vastgestelde doelgroepenbeleid."

Groepen los van elkaar huisvesten

Dat doelgroepenbeleid werd in mei van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. In dat beleid omschrijft de gemeente hoe ze omgaat met verschillende groepen woningzoekers, zoals arbeidsmigranten, 'spoedzoekers', statushouders en dus 'mensen met onbegrepen gedrag'. De gemeenteraad stelde tijdens de raadsvergadering de voorwaarde dat deze groepen steeds los van elkaar een plek zouden krijgen.

Mensen met onbegrepen gedrag



De term 'mensen met onbegrepen gedrag' wordt gebruikt voor mensen die om verschillende redenen niet altijd kunnen functioneren rondom andere mensen. In de notitie doelgroepenbeleid worden zij omschreven als '...gewone mensen, maar met bijzondere eigenschappen waardoor de match met ons maatschappelijk systeem niet te vinden is.' Dit kan onder meer komen door een verslaving, een psychiatrisch probleem of een licht verstandelijke beperking. Volgens experts kan het voor deze mensen in het kader van zelfbescherming soms goed zijn hen (tijdelijk) buiten de woonwijk te plaatsen.

"En dus konden we niet anders dan deze aanvraag afwijzen", legt wethouder Lyda Sneevliet uit. "Want direct naast de locatie waar de mensen met onbegrepen gedrag zouden komen wonen, wonen op dit moment al arbeidsmigranten. En de aanvraag om dat te legaliseren loopt ook nog."

Plan B ontwikkelen

De eigenaar van Stuyvenzand is het niet eens met de uitleg van de wethouder. "Die arbeidsmigranten zitten op nummer 13", zegt Harry Frens. "En deze vergunningsaanvraag gaat over nummer 9. Er is een duidelijke scheiding tussen die percelen."

Hij vindt het jammer dat de gemeente eerder wel akkoord ging met zijn principeverzoek, maar nu toch de aanvraag afwijst. "De gemeenteraad heeft tussendoor de spelregels veranderd, zo voelt het voor mij." Toch gaat hij niet bij de pakken neerzitten. "Als dit niet goed aansluit bij wat de buurt wil, dan ga ik met de gemeente en eventueel met de buurt in gesprek, om samen tot een plan B te komen."

Dat geldt ook voor de gemeente zelf. "Wij moeten nu op zoek naar een andere locatie voor deze mensen met onbegrepen gedrag", zegt Sneevliet. "Op dit moment zijn er zo'n vier mensen die een plek nodig hebben, maar ik weet ook dat er nog meer aanvragen zullen komen."

Het liefst zoekt ze nu meerdere kleine locaties. "Dat we ze niet allemaal bij elkaar plaatsen, maar dat we steeds een of twee personen ergens een plekje geven, met iemand in de buurt die toezicht kan houden."

Zie ook: Elburg blijft zoeken naar juiste plek voor arbeidsmigranten en spoedzoekers